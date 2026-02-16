Hud-/Massageterapeut

Frisk & Skön i Norrtälje söker en utbildad Hud-/Massageterapeut på deltid.
Salongen är väletablerad sedan drygt 30 år med stor kundkrets som erbjuder bl. a behandlingar inom klassisk hudvård, avancerad hudvård, massage, fot-/nagelvård, frans-/bryn, lash-/browlift, estetiska injektionsbehandlingar, kryoterapi, infuzion, vaxningar m.m.
Vi arbetar med produkter från bla Dr. Dennis Gross, SkinPlan, Face Formula, Jane Iredale och CND Shellack.
Söker dig som är genuint intresserad att erbjuda kunder proffessionell behandling och hudvård.
Tillträdesdatum snarast.
Välkommen att skicka din ansökan till yvonne@friskoskon.se

