Hud-/Massageterapeut
Wonels AB / Hälsojobb / Norrtälje Visa alla hälsojobb i Norrtälje
2026-02-16
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wonels AB i Norrtälje
Frisk & Skön i Norrtälje söker en utbildad Hud-/Massageterapeut på deltid.
Salongen är väletablerad sedan drygt 30 år med stor kundkrets som erbjuder bl. a behandlingar inom klassisk hudvård, avancerad hudvård, massage, fot-/nagelvård, frans-/bryn, lash-/browlift, estetiska injektionsbehandlingar, kryoterapi, infuzion, vaxningar m.m.
Vi arbetar med produkter från bla Dr. Dennis Gross, SkinPlan, Face Formula, Jane Iredale och CND Shellack.
Söker dig som är genuint intresserad att erbjuda kunder proffessionell behandling och hudvård.
Tillträdesdatum snarast.
Välkommen att skicka din ansökan till yvonne@friskoskon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Ansökan tas emot via e-post
E-post: yvonne@friskoskon.se Arbetsgivare Wonels AB
(org.nr 556786-3088)
Rögårdsgatan 7 (visa karta
)
761 30 NORRTÄLJE Arbetsplats
Frisk & Skön Jobbnummer
9746005