Hud-/Massageterapeut

Är du en passionerad hudterapeut som brinner för skönhet och välmående?
Nu söker Frisk & Skön en engagerad och auktoriserad hudterapeut som vill bli en del av vår väletablerade salong i Norrtälje.
Hos oss få du arbeta i en trygg och trivsam miljö med en stabil kundkrets och goda utvecklingsmöjligheter.
Salongen är etablerad sedan 1994 och erbjuder bl.a. behandlingar inom klassisk hudvård, avancerad hudvård, massagebehandlingar, Mid-laser, fot-/nagelvård, frans-/bryn, lash-/browlift, estetiska injektionssbehandlingar, kryoterapi, infuzionbehandlingar, vaxningar, makeup m.m.
Vi arbetar med produkter från bl.a. Dr Dennis Gross, Skin Plan, Face Formula, Jane Iredale, CND Shellack.
Vi erbjuder dig heltidstjänst eller deltid med varierande arbetstider samt tillträdesdag kan erbjudas från maj månad.
Välkommen med din ansökan!
Mvh Frisk & Skön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Ansökan tas emot via e-post
E-post: yvonne@friskoskon.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wonels AB (org.nr 556786-3088)
Rögårdsgatan 7 (visa karta)
761 30  NORRTÄLJE

Arbetsplats
Frisk & Skön

Kontakt
Yvonne Jonasson
yvonne@friskoskon.se
0176-10020

