Hseq Koordinator

2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Om Stockholm Exergi
Stockholm Exergi är Stockholms energibolag som med resurseffektiva och innovativa lösningar säkerställer tillgången till värme, kyla, el och avfallstjänster för Stockholms växande region. Dem är en central aktör i samhälls- och energi infrastrukturen och levererar fjärrvärme till över 800 000 stockholmare via ett nät på cirka 3 000 km, samt energitjänster till både offentliga och privata kunder.
Med mer än 800 engagerade medarbetare arbetar dem varje dag för att minska klimatpåverkan och driva den gröna omställningen framåt - bland annat genom att utveckla teknik för koldioxidinfångning och bidra till negativa utsläpp.
Om rollenHSEQ Coordinator stödjer HSSEQ Manager och projektorganisationen genom att säkerställa en strukturerad, systematisk och proaktiv uppföljning av krav inom hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet under planerings- och genomförandefasen av BECCS-projektet.
Rollen har ett starkt fokus på revisioner, inspektioner, regelefterlevnad och implementering, och syftar till att stärka det operativa HSEQ-arbetet på site - utan att överta formellt samordningsansvar enligt svensk arbetsmiljölagstiftning.
Rollen rapporterar till HSSEQ Manager och arbetar i nära samverkan med BAS-P Case Manager, BAS-U Case Manager, Miljöspecialist, QA/QC samt övriga delar av projektorganisationen.
Övergripande ansvar
Dokumenthantering i Project Place och ACONEX (struktur, spårbarhet och kvalitetssäkring)
Uppföljning av HSSEQ KPI:er och Control Tower
Ta fram och leverera rapporter för HSSEQ-prestanda
Identifiera återkommande brister, trender och systematiska svagheter samt rapportera dessa till HSSEQ Manager
Bidra till förbättrad framförhållning genom att identifiera kommande högriskaktiviteter
Huvudsakliga ansvarsområden
Arbetsmiljö (H & S) - systematisk uppföljning
Stödja BAS-U Case Manager och BAS-P Case Manager genom att utveckla, upprätthålla och följa upp strukturer, rutiner och system som möjliggör efterlevnad av gällande arbetsmiljölagstiftning och projektkrav, utan att överta samordningsansvar.
Verifiera att system och rutiner finns på plats för hantering av incidenter, riskbedömningar, arbetsberedningar och metodbeskrivningar - samt att dessa tas fram, granskas, kommuniceras och följs upp enligt lagkrav och projektets styrande dokument.
Säkerställa att skyddsronder, säkerhetsvandringar och arbetsmiljöuppföljningar planeras, genomförs och dokumenteras enligt projektets rutiner.
Följa upp HSE-händelser i ACONEX och säkerställa att riskobservationer, tillbud och olyckor hanteras och stängs.
Samordna HSE-utbildningar för projektmedlemmar och entreprenörer/leverantörer.
Revisioner & kvalitetssäkring
Planera, samordna och följa upp interna HSEQ-revisioner och inspektioner inom BECCS-projektet.
Utveckla och upprätthålla ett HSEQ-revisionsprogram och tillhörande revisionsplaner som omfattar:
Arbetsmiljö (H&S)
Kvalitétsledning (i samverkan med QA/QC)
Miljöledning (i samverkan med Miljöspecialist)
Verifiera efterlevnad av projektets styrande dokument, rutiner och överenskomna arbetsmetoder.
Samordna och säkerställa att ITP:er (Inspection & Test Plans) och kontrollplaner upprättas.
Dokumentera och följa upp revisionsfynd, avvikelser, förbättringsåtgärder och lärdomar.
Säkerställa uppföljning, stängning och spårbarhet av NCR (Non-Conformity Reports).
Miljö (E) - samordning och implementeringsstöd
Samverka med Miljöspecialist för att säkerställa att miljökrav, myndighetsbeslut och skyddsåtgärder implementeras genom etablerade projektrutiner.
Följa upp genom granskning och revision att entreprenörer tillämpar godkända miljörutiner och kontrollåtgärder enligt avtalade krav (back-to-back).
Samordna miljörevisioner och granskningar i samarbete med Miljöspecialist, utan att överta specialistansvar.
Obligatoriska kravMinst 7-10 års erfarenhet inom HSEQ, kvalitet eller arbetsmiljöuppföljning
Dokumenterad erfarenhet från större bygg- och/eller industriprojekt
Erfarenhet av uppföljning, revision och systematiskt förbättringsarbete i komplex projektmiljö
Mycket god analytisk förmåga och erfarenhet av revisionsarbete
Förmåga att genomföra granskningar och systematiska uppföljningar
God förståelse för svensk arbetsmiljölagstiftning
Kunskap om byggarbetsmiljö och säkerhetsarbete inom industri- och byggprojekt
Strukturerat och metodiskt arbetssätt
Tydlig, professionell och pedagogisk kommunikation
Stark ledarskapsförmåga och förmåga att skapa förtroende i organisationen
Förmåga att arbeta självständigt samtidigt som flera funktioner stöttas parallellt
Mycket god detaljmedvetenhet
UppdragsinformationUppdragsperiod: 9/3 - 31/12 2026
Förlängingsoption: 1+1 år
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Stockholm
För att man som konsult ska få tillgång till Exergis kontor/anläggningar och ett inpasseringskort ska kunna utfärdas behöver man genomföra onlinekurserna SSG Entre Grundkurs + SSG Entre Stockholm Exergi (via SSG Solutions). Detta är krav för alla som ska ha inpasseringskort.
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Ersättning
Månadslön - Fast lön
