HSE Specialist | Nevita | Göteborg
Nevita AB / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-07-16
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Har du erfarenhet inom HSE, processäkerhet och processindustri – och kanske även en bakgrund som processingenjör? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Inför hösten ser vi på Nevita AB ett ökat behov av kompetens inom HSE, processäkerhet och tekniskt säkerhetsarbete. Därför vill vi gärna komma i kontakt med dig som har erfarenhet från processindustrin och är öppen för framtida möjligheter.
Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet i uppdrag där säkerhet, riskhantering och teknisk förståelse står i centrum – ofta i komplexa verksamheter inom exempelvis kemisk industri, petrokemi, raffinaderi, energi eller annan processintensiv industri.Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Våra uppdrag inom området kan exempelvis innebära att du:
Planerar, koordinerar och driver processäkerhetsarbete i anläggning eller projekt
Leder och deltar i riskanalyser såsom HAZOP, HAZID, grovanalyser, MOC (Management of Change) och andra processäkerhetsrelaterade aktiviteter
Följer upp actions från genomförda riskanalyser och säkerställer att beslutade åtgärder implementeras
Planerar och genomför PSSR (Pre-Startup Safety Reviews)
Stöttar verksamheten i frågor kopplade till processäkerhet, HSE och efterlevnad av säkerhetskrav
Bidrar med kompetens inom barriärhantering, riskreducerande åtgärder och förbättringsarbete
Samverkar med drift, produktion, teknik, underhåll och projektorganisation i säkerhets- och förändringsfrågor
Bidrar med processingenjörskompetens i samband med förändringar, optimeringar och tekniska förbättringar i processanläggningar
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från roller som Process Safety Engineer, HSE Engineer, processingenjör eller liknande inom processindustri, och att du trivs i uppdrag där du får kombinera säkerhetsarbete med teknisk förståelse och samarbete över flera funktioner.
Vi ser gärna att du har:
Flera års erfarenhet inom processäkerhet, HSE, processteknik eller närliggande områden
Dokumenterad erfarenhet av HAZOP, HAZID, grovanalyser, MOC, processriskanalyser och riskhantering
Erfarenhet av att driva och följa upp säkerhetsrelaterade aktiviteter, åtgärdsplaner och förbättringsinitiativ
God förståelse för processrisker, barriärhantering och riskreducerande åtgärder
Erfarenhet av PSSR
Erfarenhet från kemisk industri, raffinaderi, petrokemi, energi, läkemedel eller annan processintensiv verksamhet
God kommunikativ förmåga och vana att samarbeta med olika delar av organisationen
Flytande engelska och god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Meriterande är erfarenhet av maskinsäkerhet, särskilt i gränssnittet mellan maskiner och processutrustning.Om företaget
Vi är ett ingenjörsbolag med kontor i centrala Göteborg och expansion i Stockholm. I takt med omställningen mot ett mer hållbart samhälle bidrar vi med specialistkompetens till globala och välkända kunder inom gas-, olje-, kemi- och energisektorn. Våra projekt har ofta fokus på den gröna omställningen, cirkulär ekonomi, CCS, vätgas (H2), HVO och LNG.
På Nevita får du möjlighet att arbeta i stora och spännande industriprojekt, antingen ute hos kund eller i projekt som drivs i Nevitas regi. Du blir en del av ett kompetent och samarbetsinriktat team där kunskapsdelning och professionell utveckling är centrala värden.
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga villkor och ett flexibelt förmånspaket
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och avsatt tid för friskvård
Möjlighet att arbeta i stora och tekniskt utmanande industriprojekt
Kontinuerlig kompetensutveckling och kunskapsutbyte
En social och inkluderande kultur där vi bryr oss om varandra och trivs tillsammans
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. På grund av semestertider kommer vi dock att påbörja urvalsprocessen från vecka 33, vilket innebär att återkopplingen kan dröja något längre än vanligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
📧 oscar.sahlin@nevita.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972681-2103572". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nevita AB
(org.nr 559047-4721), https://nevita.teamtailor.com
Anders Carlssons gata 14 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Nevita Jobbnummer
10004403