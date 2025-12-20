HSE Koordinator till LBS
Vill du arbeta nära verksamheten och göra verklig skillnad? Lule Building Systems befinner sig i stark tillväxt och söker nu en HSE Koordinator som vill ta en central roll i projektorganisationen. Det här är en operativ och verksamhetsnära roll för dig som trivs ute i projekten och som vill bidra till att HSEQ-arbetet blir en naturlig del av vardagen. Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan idag.
OM TJÄNSTEN
LBS är ett bolag inom förnybar energi med ett tydligt hållbarhetsfokus. Verksamheten präglas av innovation, teknisk kompetens och ett starkt engagemang för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Här får du möjlighet att arbeta i en organisation där HSEQ-frågorna är affärskritiska och där din insats gör skillnad, både för människor och miljö.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att forma framtidens hållbara energilösningar
• En dynamisk och utvecklande roll i ett företag med stark tillväxt inom en riktig framtidsbransch
• Att arbeta på ett företag som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar
• En trygg anställning med bra anställningsförmåner
Dina arbetsuppgifter
Som HSE Koordinator kommer du att vara en nyckelperson i projektorganisationen och spela en central roll i att säkerställa att projekten uppfyller höga standarder inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Du är en praktisk och närvarande resurs som arbetar nära platschefer och projektledare, och som stöttar HSEQ Manager i att omsätta strategier till verklighet ute på site.
Du kommer bland annat att:
• Följa upp och säkerställa efterlevnad av krav inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet i projekt
• Vara ett operativt stöd till platschefer och projektledare i det dagliga KMA-arbetet
• Delta i framtagning, implementering och uppföljning av arbetsmiljöplaner och miljödokumentation
• Genomföra platsbesök, inspektioner och enklare interna revisioner
• Bidra till förbättringsarbete och rapportera avvikelser, observationer och förbättringsförslag
• Samverka med HSEQ Manager för att implementera och följa upp bolagets HSEQ-strategier
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant eftergymnasial utbildning inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet eller motsvarande erfarenhet
• Har erfarenhet av praktiskt arbetsmiljö-, miljö- eller kvalitetsarbete, gärna inom bygg, energi eller industri
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
• Har möjlighet att resa regelbundet till LBS projekt runt om i landet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
LBS Group är specialiserade på anläggningsarbeten inom förnyelsebar energi och genomför projekt primärt som totalentreprenör, för anläggningsägare och entreprenörer inom batterilagring, vindkraftparker och kraftstationer såsom ställverk och transformatorer. Ersättning
