2026-01-09
Vi söker just nu en senior HRBP/HR-Manager till vår kund i Solna. Som erfaren HR-konsult erbjuds du här ett spännande interimsuppdrag hos en av världens mest välkända aktörer inom premiumsegmentet för hushållsmaskiner. Denna roll är för dig som drivs av att skapa ordning, hantera personalärenden och säkerställa att HR-processer drivs i mål med hög kvalitet.
Arbetsplats: Solna, men vissa resor inom Sverige eller Norden kan förekomma sparsamt.
Uppdragslängd: Heltid, omgående. 3 månader initialt men kan förlängas till 6 månader.
Arbetsgivare: Randstad AB
Ansvarsområden
I rollen som interim HR Business Partner (med fokus mot Head of HR-ansvar lokalt) blir du den svenska organisationens klippa i alla personalrelaterade frågor. Du kliver in i en föränderlig och internationell miljö där du förväntas agera proaktivt och självständigt. Ditt fokus ligger på att operativt säkra att HR-leveransen håller högsta kvalitet under en period av förändring.
Du rapporterar till den nordiska HR-direktören och arbetar tätt tillsammans med dina HR-kollegor i Norden samt en dedikerad resurs för Payroll.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Operativt HR-stöd: Hantera personalärenden, rehabilitering, fackliga förhandlingar och organisationsförändringar.
Arbetsrättslig expertis: Säkerställa att alla lokala lagar och avtal efterlevs (Labor Law).
Rekrytering: Driva rekryteringsprocesser från start till mål för profiler inom exempelvis teknik, försäljning och marknad.
Processer & Årshjul: Ansvara för lönerevision och personalbudget samt driva implementering av processer i norden.
Kommunikation: Agera språkrör vid interna möten och "Town Halls".
System: Arbeta i och bidra till implementeringen av Workday.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som interim HRBP ser vi att du har en gedigen bakgrund inom operativt HR-arbete och känner dig trygg i att fatta självständiga beslut.
Formella krav:
Erfarenhet: Minst 5 års erfarenhet av brett och kvalificerat HR-arbete, exempelvis som HRBP eller HR Manager.
Arbetsrättslig expertis: Mycket goda kunskaper i svensk arbetsrätt och dokumenterad erfarenhet av att praktiskt hantera komplexa personalärenden, rehabilitering och fackliga förhandlingar.
Rekrytering: Erfarenhet av att driva rekryteringsprocesser av specialister (exempelvis inom teknik, sälj och marknad).
Språk: Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då rollen innebär dagligt samarbete i en nordisk organisation.
System: Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat i Workday.
Vem är du som person? Vi söker dig som har en trygg yrkesidentitet och "skinn på näsan". Du är van vid att navigera i internationella miljöer där många avstämningar och samarbete över landsgränser är en del av vardagen. Som person är du noggrann i din dokumentation och räds inte för att coacha chefer eller hantera utmanande situationer med en positiv attityd.
Vi söker dig som:
Är en kommunikativ lagspelare som trivs med att arbeta nära verksamheten.
Har en mycket god förmåga att prioritera i ett föränderligt tempo.
Är professionell, gedigen och skapar förtroende på alla nivåer i organisationen.Om företaget
Randstad
Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
