HR-student till Micasa Fastigheter
2026-02-20
Vill du lära dig mer om HR parallellt med dina studier? Vill du jobba för ett bolag som tar ett stort samhällsansvar, där hög kompetens och engagerade kollegor präglar stämningen? Brinner du för personalfrågor och vill få en bred inblick i HR-arbetet? Då kan tjänsten som HR-student vara något för dig!Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Micasa Fastigheter bygger, förvaltar och utvecklar fastigheter - med omsorg.
Vi är en del av allmännyttan i Stockholms stad. Vårt uppdrag är att erbjuda tillgängliga bostäder för stadens äldre och andra grupper som staden prioriterar på bostadsmarknaden.
Micasa Fastigheter har fått ett utökat uppdrag av Stockholms stad och kommer att behöva bygga samt renovera vårt fastighetsbestånd. Vi växer som bolag och på denna dynamiska resa står vi inför stora möjligheter! Vi söker nu en HR-student som vill vara med och bygga framtidens Stockholm!
Om tjänsten
Som HR-student tillhör du enheten HR inom avdelningen Affärsstöd, där du rapporterar till enhetschef HR. I rollen som HR-student kommer du arbeta nära våra två HR Partners där du avlastar dem med olika administrativa uppgifter, framförallt inom kompetensförsörjningsområdet men även inom andra delar.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat innefatta:
Pre-, on- och offboarding
Rekrytering
Stötta i arbetet med medarbetarenkät och pulsmätningar
Uppdatera personalsystem och personalakter
Utbildningsplanering och administration (planera för utbildningar, skicka kallelser, boka lokaler mm)
Övrig personaladministration
Som HR-student ser vi gärna att du kan arbeta ca 15 timmar per vecka, utifrån ett schema som passar dig och dina studier. Vi ser gärna att du kan börja omgående samt arbeta heltid några veckor under sommaren.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Just nu studerar en eftergymnasial utbildning inom HR/personalfrågor där du har minst 1,5 år kvar av dina studier
God digital förmåga
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande med:
Erfarenhet av HR-arbete såsom tidigare praktikerfarenhet eller deltidsarbeteDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är bekväm med att arbeta självständigt, du är prestigelös samt tar gärna initiativ i ditt arbete. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med andra. Du har god kommunikationsförmåga, är relationsskapande samt gillar att arbeta i team. Då du kommer arbeta nära, och avlasta, våra två HR Partners lägger vi stor vikt vid samarbete och kommunikation.Så ansöker du
Du skickar in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vårt rekryteringsarbete är kompetensbaserat som en del av vårt likabehandlingsarbete och av den anledningen tar vi inte emot personliga brev. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Vi tar inte emot ansökningar på något annat sätt.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Mimma Liwgren Norling eller Edit Eriksson, HR Partner.
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer på vår webbplats www.micasa.se.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett omväxlande och givande arbete i ett omtänksamt fastighetsbolag med öppen, prestigelös och välkomnande atmosfär. Hos oss kan ditt arbete hjälpa till att förenkla boendesituationen för människor som behöver stöd och omsorg. Micasa Fastigheter har ett modernt och tillgänglighetsanpassat kontor på Nordkapsgatan 3 i Kista, ca 7 minuters gångväg från Kista centrums tunnelbana och busstation.
Vår verksamhet genomsyras av våra värdeord engagemang, nyfikenhet, omtanke och kompetens. Läs mer om vår värdegrund här.
Vi är ett Great Place To Work! Sedan 2025 är Micasa Fastigheter certifierat som ett Great Place to Work® - en internationellt erkänd utmärkelse som baseras på vad våra medarbetare själva tycker om sin arbetsplats. Undersökningen visar att vi på Micasa Fastigheter har en kultur där tillit, engagemang och delaktighet står i centrum.
Förmåner
Som förmån har vi ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och för dig som student beräknas friskvårdsbidraget utifrån anställningsgrad (exempelvis 25% av 5000 kr), privat professionell rådgivning och regelbundet anordnade hälsoaktiviteter, möjlighet till massage på kontoret varannan vecka samt olika sociala aktiviteter som t ex julpyssel och temaveckor.
Mer information
Läs mer om oss på vår webbplats www.micasa.se.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Affärsstöd, HR Kontakt
Edit Eriksson (HR) 08-50836105 Jobbnummer
