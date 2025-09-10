HR-strateg till Växjö
2025-09-10
Är du erfaren och framåtblickande HR-strateg som brinner för att utveckla både människor och organisationer. Med din analytiska förmåga, strategiska blick och starka kommunikativa färdigheter skapar du hållbara lösningar som stärker både kultur och resultat. Här får du möjlighet att driva förändring, bygga engagemang och vara en nyckelperson i den framtida tillväxten.
Om uppdraget
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 100 % via Bemannia som startar så fort som möjligt och pågår till 31 januari 2026 med möjlighet till förlängning. I tjänsten kan det förekomma resor till andra orter. Inför start krävs en godkänd UC kontroll. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Du arbetar verksamhetsnära alla typer av HR-frågor - i dina arbetsuppgifter är du väldigt varierande, du kan arbeta mot en eller flera delar av verksamheten. I rollen arbetar du med att stödja och styra arbetet med de processer som är hr-relaterade. Du får även arbeta tillsammans med chefer på alla nivåer och ser verksamhetens behov, vidtar åtgärder och säkrar effekt.
Arbete i ledningsgrupp med integrerat HR arbete
Driva frågor och strategiskt arbete med t ex kompetensförsörjning, chefsförsörjning, arbetsgivarpolitik, arbetsmiljö och lönebildning
Ta strategisk ansvar för att utveckla, implementera och följa upp processer, verktyg och arbetssätt
Dina kvalifikationer
Högskoleutbildning inom HR/personalområdet eller likvärdig utbildning.
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete inom HR-området.
Minst tre (3) års erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp.
Arbetslivserfarenhet av självständigt HR-arbete där man exempelvis har drivit HR-frågor i ledningsgrupp som kan beröra RALS-arbete (lönerevisionsarbete), nya HR-processer eller personalundersökning. Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är initiativrik, engagerad och ansvarstagande med förmåga att arbeta resultatinriktat och målmedvetet. Du har en stark kommunikativ och pedagogisk förmåga, möter andra med respekt och inger förtroende även i utmanande situationer. Med din analytiska blick, flexibilitet och handlingskraft bidrar du till utveckling, skapar effektiva lösningar och hjälper både verksamhet och kollegor att lyckas.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-17
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Alicia Belila och Alicia.Belila@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 881 30 00
