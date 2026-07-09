HR-strateg sökes till Försvarshögskolan
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2026-07-09
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Försvarshögskolan har en central HR-avdelning som har kontinuerlig kontakt med högskolans ledning och övriga enheter. Avdelningen arbetar både strategiskt och operativt inom områden som HR, lön, resor samt friskvård/hälsa och har idag tolv medarbetare. Arbetssättet präglas av gemenskap, öppenhet, professionalism och ett coachande samarbete. Vid avdelningen arbetar fyra HR-partners, två lönespecialister, en HR-controller, en militär bemannare, två hälsopedagoger och en HR-chef. HR-avdelningen är en väl sammansvetsad grupp där vi hjälps åt med FHS bästa i fokus. Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Anställningen som HR-strateg är ny och placerad vid HR-avdelningen på Verksamhetsstödet i Stockholm. Som HR-strateg kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att driva / delta i övergripande FHS-projekt, HR-projekt, utredningar samt olika former utvecklingsarbeten från initial fas till leverans med tillhörande uppföljning. Ibland är du projektledare, men du kan också axla rollen som HR-expert och deltagare. I arbetet ingår samverkan och förhandlingar med våra fackliga parter samt intern kommunikation till chefer och medarbetare. Du bidrar med tänk och leverans i inom områdena AI och hur utvecklingen stöder verksamheten.
Du kommer även självständigt driva arbetsrättsliga förhandlingar i syfte att FHS har uppdaterade kollektivavtalet på plats. Du kommer ansvara för upphandlingar samt vara valansvarig när det gäller val till Forsknings- och utvecklingsnämnden mm.
Andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Vem söker vi?Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom HR eller annan utbildningserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Gedigen erfarenhet som HR-partner eller liknande.
Erfarenhet av att självständigt ha drivit fackliga förhandlingar med framgång.
Erfarenhet att ha drivit HR-projekt, utredningar och utveckling på övergripande nivå.
Längre erfarenhet i statlig sektor.
Erfarenhet och kunskap om HR i akademisk miljö.
Meriterande är:
Erfarenhet av AI i kombination med HR.
Erfarenhet från försvarssektorn
Som person har du ett övergripande synsätt och en förstående för hur arbetsgivarpolitik och verksamhet hänger ihop. Du är leveranssäker, analytisk och inkluderande i ditt sätt. Du har god prioriteringsförmåga och förstår när good enough är tillräckligt och när högre ambition är nödvändigt samt när du behöver ta med andra för bästa resultat. Du har god skriftlig och muntlig förmåga samt förmåga att hålla igång flera utvecklingsprocesser samtidigt.
För att trivas hos oss behöver du vara en engagerad och närvarande individ som vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning.
Anställningen kan också komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad. Tillträde
Enligt överenskommelse
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan - https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/formaner.html Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett CV samt ett kortare brev med motivering varför du söker tjänsten samt vad du kan bidra med. Det skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 151/2026. Din ansökan ska vara FHS tillhanda senast 10 augusti 2026.
Senare i processen kan arbetsprover förekomma.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time)
Urval görs efter sista ansökningsdag. Under semesterperioden kan vi ha svårt att svara på frågor. Lättast är att mejla så hör vi av oss när det är möjligt.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön. Kontakt
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:
HR-chef Monica Welmer, HR-avdelningen, monica.welmer@fhs.se
För kontakt med arbetstagarorganisationerna på Försvarshögskolan mejla till saco@fhs.se
, OFR/O@fhs.se
och OFR/S@fhs.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 151/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730), http://www.fhs.se
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
HR-chef
Monica Welmer monica.welmer@fhs.se +46707798037 Jobbnummer
9997539