HR-samordnare vid Bildmuseet
Umeå universitet, Humanistisk fakultet / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-24
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Om Bildmuseet
Bildmuseet är en av Sveriges främsta konsthallar för internationell samtidskonst, en del av Umeå universitet och det publika hjärtat på Konstnärligt campus, precis vid Umeälven.
Konstnärligt campus samlar förutom Bildmuseet även universitetsutbildningar inom design, arkitektur och konst. Tillsammans med science center, företagsinkubator, restaurang, galleri och universitetsbibliotek utgör Bildmuseet och skolorna ett helt unikt campusområde öppet för alla.
Bildmuseet är en kreativ arbetsplats med ett trettiotal anställda vars verksamhet riktar sig till en bred allmänhet. Utställningar produceras i samarbete med konstnärer, museer och universitet över hela världen och uppmärksammas ofta både nationellt och internationellt. Som besökare bjuds du in till vernissager, guidade visningar, öppen bildverkstad, konstnärssamtal, debatter, föreläsningar, film, musik och andra evenemang, alltid med fri entré.
Mer information finner du på https://www.bildmuseet.umu.se.
Bildmuseet söker en HR samordnare på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Arbetet är brett och spänner över hela HR-området samtidigt som det omfattar att vara ett operativt och strategiskt stöd i verksamhetsövergripande frågor. Innehavaren av anställningen ingår i Bildmuseets ledningsgrupp och ansvarar för ett HR-perspektiv i verksamhetens strategiska utvecklings- och förändringsarbete.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna:
- Rådgivning och stöd i personalfrågor till museichef gällande lagstiftning, avtal och riktlinjer.
- Ansvara för att planera, samordna, driva, administrera och kvalitetssäkra rekryterings- och anställningsprocesser och introduktion av nyanställda.
- Ansvara för schemaläggning och tillhörande administration av anställningar.
- Arbeta med att planera, samordna och administrera det systematiska arbetsmiljöarbete och arbete med lika villkor som stöd till museichef samt representera Bildmuseet i fakultetens kommitté för arbetsmiljö och fakultetens kommitté för lika villkor.
- Ansvara för att planera, samordna och administrera rehabiliteringsprocesser, genomföra rehabiliteringssamtal och andra trepartssamtal tillsammans med och som stöd till ansvarig chef.
- Bistå i att utforma administrativa rutiner vid enheten, ansvara för samarbetsavtal och kontrakt med finansiärer, andra enheter vid universitetet, externa partners och uppdragsgivare.
- Samordna och administrera ärenden till lokal samverkansgrupp.
Andra arbetsuppgifter inom administration och samordning kan förekomma. Arbetsuppgifterna kan komma att utvecklas och anpassas i enlighet med verksamhetens behov.Kompetenser
Vi söker dig som har examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande examen som arbetsgivaren bedömer vara relevant samt minst två års aktuell erfarenhet av självständigt arbete inom HR-området.
Vi ser även att du har goda kunskaper om lagar och avtal inom HR-området, liksom erfarenhet av att tillämpa de nya reglerna för anställningsskydd. Arbetet ställer krav på noggrannhet samt förmåga att vid arbetstoppar kunna hantera många ärenden samtidigt. Du ska ha lätt för att samarbeta, ha god initiativ- och planeringsförmåga, kunna prioritera bland arbetsuppgifter samt ha förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för ditt arbete.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Arbetet kräver god datorvana och förmågan att lära sig nya administrativa system.
Övriga önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete och administrativt arbete inom universitetssektorn och de regelverk som styr en statlig myndighet.
Erfarenhet av att arbeta i bemanningstäta verksamheter som kräver löpande schemaläggning av personal, till exempel besöksverksamhet, service eller vård.
Erfarenhet av att e-rekryteringssystemen Varbi och Adato.Så ansöker du
Ansökan ska vara inkommen 2025-11-20 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev
- CV/meritförteckning
- Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg etc.)
Övriga upplysningar
Arbetsplatsen är förlagd till Umeå. Anställningen är tills vidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning om 6 månader kan komma att tillämpas. Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av museichef Katarina Pierre. (katarina.pierre@umu.se
).
Välkommen med din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
