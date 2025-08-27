HR-partner med inriktning rekrytering
2025-08-27
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Har du ett stort intresse för människor och rekrytering och vill bidra till en värdefull arbetsdag i Värnamo kommun? Då kan det här vara rollen för dig!
Hos oss får du möjlighet att både bidra med din kompetens och utvecklas i en spännande och mångsidig organisation.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar, ett öppet och positivt arbetsklimat samt ett ledarskap som bygger på tillit och samarbete.
Varmt välkommen till vår HR-enhet, där vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet och värde - varje dag.
Ditt uppdrag
Som HR-partner kommer du ha en central roll i att stötta verksamheten både operativt och strategiskt genom att utveckla och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Du fungerar som ett konsultativt stöd för rekryterande chefer, särskilt vid tillsättning av ledande positioner och vid behov även specialister. Rollen är omväxlande och tempot kan stundtals vara högt. Du växlar mellan administrativa delar av rekryteringsprocessen och mer kvalificerade moment som ställer krav på analys, rådgivning och samarbete.
Som kollega i HR-enhetens team blir du vår expert inom rekryteringsområdet. Ditt arbete bidrar till att stärka Värnamo kommun som en attraktiv arbetsgivare som vilar på vår värdegrund: medarbetarskap, motiverande ledarskap och En värdefull arbetsdag.
Dina ansvarsområden inkluderar även att:
- hantera direktupphandlingar för implementering av digitala test- och referensverktyg.
- genomföra utbildningsinsatser inom rekryteringsområdet för både nya och befintliga chefer.
- bidra till en kvalitetssäkrad preboarding och introduktion av nya chefer.
- samverka med upphandlade rekryteringskonsulter vid särskilda chefsrekryteringar.
- samverka med fackliga organisationer och politiska företrädare i rekryteringsfrågor. Publiceringsdatum2025-08-27Profil
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom personal- och arbetsvetenskap eller motsvarande erfarenhet/ högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har aktuell erfarenhet av att självständigt planera och genomföra hela rekryteringsprocesser, med minst två års arbetserfarenhet av att rekrytera chefer och/eller specialister.
Vidare ser vi att du som sökande har:
- erfarenhet av att arbeta med rekrytering både operativt och strategiskt.
- erfarenhet av att identifiera rätt kandidater via relevanta kanaler och proaktivt uppsökande rekrytering.
- erfarenhet av att använda intervjuer, tester och referenser för att analysera beteenden och personlighet.
- en mycket god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
- rekryteringssystemet, Varbi.
- att arbeta inom offentlig sektor.
- att arbeta i olika sociala kanaler och digitala verktyg som stöd i rekryteringsarbetet.
- arbete inom HR-processen attraktiv arbetsgivare.
Information om anställningen
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan anställning. Godkänd säkerhetsprövning krävs för anställning.
Välkommen med din ansökan senast, 2025-09-21
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
För att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi e-rekrytering.
Värnamo kommun är en arbetsplats som värdesätter mångfald, jämställdhet och lika möjligheter. Vi välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder.
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi och ska omfatta:
- Cv.
- Personligt brev där du motiverar ditt intresse och vad du kan bidra med.
- Referenser lämnas efter eventuell intervju.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Kommunledningsförvaltningen. Tillsammans arbetar vi för att för att stötta kommunstyrelsen med att leda den kommunala verksamheten. Vi arbetar med frågor som bland annat rör personal, löner, ekonomi, trygghet och säkerhet, infrastruktur, inköp, näringsliv, Campus, hållbar utveckling, marknadsföring, information och kommunikation.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kommunledningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning, månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/362". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Kommunledningsförvaltningen, Värnamo kommun Kontakt
Lena Wallberg 0370-377230,lena.wallberg@varnamo.se Jobbnummer
9478694