Fastighet, stöd och service är VGR:s egen fastighetsförvaltare och serviceorganisation, inom förvaltningen är vi cirka 3000 anställda.
HR-enhetens uppdrag är att underlätta och skapa förutsättningar för våra chefer att arbeta med medarbetarfrågor på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet präglad av motivation och arbetsglädje i organisationen. Vi på HR-enheten är 17 medarbetare varav åtta verkar som HR-partners med stöd till olika verksamheter inom förvaltningen.
Rollen som HR-partner
I rollen kommer du i första hand stödja regionområde Intern Service, vilket är förvaltningens mest personalintensiva område med cirka 1300 anställda. Regionområdet ansvarar för intern service till hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och verksamheten är förlagd till sjukhusen inom västra götalandsregionen. Exempel på tjänster och leveranser är lokalvård, vårdnära servicetjänster och patienttransporter. Inom området stöttar tre Hr-Partners.
Som HR partner kommer du att arbeta självständigt i en bred roll där du har en plats i ledningsgrupp och ger nära stöd till första och andra linjens chefer. I ditt dagliga arbete kan du komma att hantera flertalet frågor med kort ledtid som ställer krav på struktur och handlingskraft, samtidigt som det strategiska fokuset alltid finns med.
Verksamheten är personalintensiv och mer komplexa personalärenden inom både arbetsrätt och rehabilitering förekommer. Vidare ärenden inom hälsa/arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lönebildning, förhandling, rekrytering och facklig samverkan. Arbetet kommer vara både operativt och strategiskt och sker över hela västra götalandsregionen.
Du har en tydligt konsultativ roll där du vägleder chefer att tillämpa Västra Götalandsregionens HR-processer. Vi erbjuder en självständig och utvecklande roll i en miljö där du kommer att få möjlighet att utveckla HR-arbetet tillsammans med dina kollegor. Här får du förmånen att vara del i ett engagerat och hjälpsamt HR-team samtidigt som du stor del av din tid verkar ute i linjen.Publiceringsdatum2026-05-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR-området eller annan relevant inriktning samt några års erfarenhet av kvalificerat brett HR-arbete i en personalintensiv, större organisation. Vi ser gärna att du har god erfarenhet av arbetsrätt och rehabilitering. Du är trygg i din yrkesroll och är van att arbeta konsultativt och självständigt som stöd till chefer. Du besitter en mycket god samarbetsförmåga, har lätt för att kommunicera och för att etablera förtroendefulla relationer. För att lyckas i rollen ser du helheten, är lösningsorienterad och har god förmåga att strukturera ditt arbete. Du bör trivas med att hantera flera uppgifter parallellt och har vana av att arbeta mot deadlines och ibland korta beslutstider, men samtidigt ha det strategiska perspektivet och förmågan med dig.
Har du arbetat inom offentlig sektor, gärna i en politiskt styrd organisation, är det meriterande. Önskvärt med B-körkort då resor i tjänsten är vanligt förekommande, där det är möjligt använder vi kollektivtrafik vid resande.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans. Placering vid regionens hus i Göteborg.
Rekryteringsprocessen
I denna process efterfrågar vi inget personligt brev. Du kommer i stället att få besvara ett antal frågor där du ombeds beskriva dina erfarenheter. Urval görs baserat på de svar som bäst matchar profilen. Svara på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att utrycka dig.
Intervjuer är planerade 24 och 25 juni på regionens hus i Göteborg så gör gärna en markering i din kalender redan nu. Välkommen med din ansökan senast 13 juni.
För frågor som rör tjänsten kontakta HR-chef, Marianne Päämaa, sänd ett sms eller ring för att bli kontaktad.
Vårt erbjudande
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens Hus (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fastighet, stöd och service, Stab HR
