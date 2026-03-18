HR-Partner
Sveriges riksbank / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges riksbank i Stockholm
, Falun
eller i hela Sverige
Är du en engagerad och ansvarstagande HR-Partner som vill arbeta med kunniga kollegor på Riksbanken? Har du mångårig erfarenhet av HR-arbete på senior nivå och värdesätter att bidra till en god utveckling i samhället? Då ska du söka till oss på HR-enheten.
VI ERBJUDER DIG
Hos oss kliver du rakt in i centrum av samhällsekonomin och får möjlighet att skapa verklig samhällsnytta. Här får du intellektuella utmaningar, kontinuerlig utveckling, kompetenta kollegor och ett meningsfullt arbete i en miljö som präglas av samarbete, nyfikenhet, lärande och mod. I vår HR-Partner roll erbjuds du att arbeta med kvalificerade HR-frågor tillsammans med kunniga och erfarna kollegor där vi prövar nya arbetssätt såväl som att utveckla våra processer.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Du arbetar rådgivande och arbetet spänner över frågor som chefsstöd, deltagande i avdelningars ledningsgrupper, rekryteringsarbete, förhandlingsarbete och arbetsmiljöfrågor. Vårt intresse för utveckling inom digitalisering är stort därför finns tillfälle att fortsatt utveckla dessa områden på enheten.
DITT TEAM
Riksbanken består av nio avdelningar och HR-enheten ansvarar för övergripande personalfrågor och arbetar såväl operativt som strategiskt inom HR-området. Det innebär ansvar för att utarbeta strategier, processer och metoder för att bibehålla och utveckla Riksbanken som en attraktiv arbetsplats där medarbetare utvecklas och möter en proaktiv arbetsgivare. HR-enheten ansvarar även för lön- och avtalsfrågor och består av 8 medarbetare som organiseras i Stabsavdelningen. Här kan du läsa mer om Riksbankens organisation.
MER OM DIG
Du har akademisk examen inom personalvetenskap eller motsvarande likvärdig examen och en mångårig erfarenhet av att ha arbetat med HR-området på en senior nivå. Du har god systemvana i de vanligaste HR-systemen, MS Office-paketet och SharePoint samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska såväl som på engelska. Det är meriterande om du har relevant erfarenhet inom staten.
Som person är du initiativtagande, har en personlig mognad med hög integritet samt en förmåga att kommunicera tydligt. Du arbetar målinriktat och är bra på att prioritera. Vidare motiveras du av att ha eget ansvar och är van vid att arbeta självständigt. Tillsammans med dina kollegor skapar du engagemang och du har en mycket god förmåga att sätta dig in i olika verksamheter för att kunna agera professionellt i rollen.
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Datum, den 1 juni eller enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Placering: Kontor i centrala Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan då verksamheten tillåter
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll, säkerhetsprövningssamtal och särskild personutredning görs då för slutkandidaten. För vissa tjänster ställs krav på svenskt medborgarskap.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken är en myndighet under riksdagen som arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Som landets centralbank har vi en nyckelroll för individer, hushåll och företag i Sverige och i över 350 år har vi utforskat nya vägar för att vara i framkant - från kopparplåtmynt till AI. Oavsett inom vilket område din kompetens finns - är det med stolthet vi tar oss an våra uppdrag. Tillsammans arbetar vi för en låg och stabil inflation, bidrar till ett effektivt och stabilt finansiellt system och säkerställer att betalningar fungerar smidigt, även i kriser. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast den 30 mars. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att vi kontrollerar examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Har du frågor, kontakta Christina Jacobsson, HR-chef, christina.jacobsson@riksbank.se Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Jobbnummer
9804735