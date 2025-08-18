HR-partner
2025-08-18
Vill du vara med och bidra till utveckling i en kommun som satsar på innovation, digitalisering och smarta arbetssätt? Vi söker en engagerad och erfaren HR-partner som vill bli en del av utvecklingsenheten - en dynamisk samverkan mellan HR, kommunikation och digitalisering.
Tillsammans arbetar vi för att stärka och utveckla kommunen med framtidens lösningar i fokus.
Om rollen
Du kommer få en bred roll och arbeta flexibelt inom hela HR-området där exempelvis lönebildning, arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och chefsstöd ingår. Beroende på din erfarenhet och kompetens kan det bli aktuellt att fokusera på ett eller flera områden. Även om vi arbetar brett, ser vi också ett behov av specialisering för att stärka utvecklingen inom HR-uppdraget.
Utvecklingsenheten är ett nytt team inom ledningsstöd och har en central roll i att driva och stötta kommunens förändringsarbete framåt i ett nära samarbete med verksamheterna. I rollen innebär det att vi är nära verksamheterna i både operativa och strategiska frågor och totalt stöttar vi cirka 25 chefer. Vi tror på samarbete mellan HR, kommunikation och digitalisering för att skapa långsiktigt hållbara arbetssätt med smartare, effektivare och fler digitala lösningar som stärker kommunen som en attraktiv arbetsplats.
Vem är du?
För att trivas hos oss är du driven, innovativ och självgående. Du är lyhörd med en god förmåga att samarbeta och kommunicerar tydligt genom att anpassa budskap efter situation och mottagare. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och är relationsskapande för att på bästa sätt kunna stötta dem i deras utvecklingsarbete.
Du har relevant högskoleutbildning inom personal och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av HR-arbete och det är meriterande om du tidigare har arbetat inom kommunal verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering.
Vi erbjuder
Vi söker en medledare som vill arbeta i en tillitsbaserad kommun där vi utgår från principerna i Grästorp 5.0; värdskap, helhet, innovation, digitalisering och medledarskap. Här får du en spännande och utvecklande roll i en kommun som ser möjligheter och vågar testa nya arbetssätt. Vi värdesätter samarbete, engagemang och en vilja att göra skillnad för dem vi är till för. Vill du vara med och bidra till vår utvecklingsresa? Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Åsa Leandersson, HR chef, kontaktuppgifter finns nedan under kontakt. Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna dig till Grästorps kommun!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Publiceringsdatum2025-08-18
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Underar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
