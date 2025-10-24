HR-konsult till statlig myndighet
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Till en myndighet i Stockholm söker vi nu en HR-konsult som med fördel har tidigare erfarenhet av HR-arbete från statlig myndighet eller offentlig förvaltning. Som HR-konsult kommer du stödja och ge råd inom bland annat arbetsrätt, rekrytering och systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering till myndighetens chefer.
Övriga arbetsuppgifter:
• Hantera operativa administrativa processer och system inom ovanstående områden
• Bidra till att utveckla och förenkla HR-processer inom ovanstående områden
HR-enheten består av fem medarbetare - två lönehandläggare och två personalspecialister och leds av HR-chefen. HR-enheten ingår i Avdelningen för verksamhetsstöd.
Uppdragsperiod och omfattning
Tjänsten som HR-konsult är ett konsultuppdrag på heltid under ordinarie medarbetares tjänstledighet. Uppdraget beräknas starta 2025-12-01 och pågå till och med 2026-05-31.
Arbetet utförs på plats i myndighetens lokaler, med viss möjlighet till att arbeta på distans.
Krav för tjänsten:
• Akademisk examen inom personalvetenskap eller motsvarande
• Minst tre (3) års erfarenhet av operativt HR-arbete
• Dokumenterad kunskap inom chefsstöd avseende t.ex. utvecklingssamtal, lönesamtal, omplacering
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten
• Erfarenhet av HR-arbete inom staten eller offentlig förvaltning
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2025-11-09
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller epost: anki.arnquist@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Anki Arnquist Anki.Arnquist@adecco.se Jobbnummer
9572443