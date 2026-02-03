HR-konsult till Södermalms stadsdelsförvaltning
2026-02-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi vill hälsa just dig välkommen till att bli en del av vårt engagerade HR team på Södermalms stadsdelsförvaltning!
Hos oss ansvarar HR för att ge förvaltningens chefer de bästa förutsättningarna för att kunna utveckla organisationen, processer och strategier, samt att se till att HR-relaterade lagar, avtal och riktlinjer följs.
Avdelningen ansvarar för HR-processerna inom rekrytering, kompetensförsörjning, lönebildning, rehabilitering, arbetsmiljö och verksamhetsförändringar, och stödjer förvaltningens chefer operativt och strategiskt i det arbetet. HR-avdelningen har också ett ansvar att lokalt stödja chefer i anställningsfrågor, arbetsrätt, facklig samverkan och personalärenden.
På HR-avdelningen arbetar sex HR-konsulter, två HR-administratörer och en HR-chef. Du kommer att ingå i ett team av erfarna kollegor där vi alla hjälps åt för att nå våra mål. Flera av oss har också fördjupad HR-kompetens inom specifika verksamhetsområden: sociala avdelningen, äldreomsorg och förskola. Inom dessa områden ansvarar vi för att ta fram och anordna olika utbildnings- och utvecklingsinsatser. Vi samarbetar över verksamhetsområdena och försöker alltid se till helheten och förvaltningens uppdrag.
Tjänsten är ett vikariat för en av våra kollegor som ska vara föräldraledig. Startdatum är 20260518 tom 20270815.
Din roll
Som HR-konsult erbjuds du ett omväxlande och utvecklande uppdrag där du arbetar brett och där din insats är efterfrågad och uppskattad. Du arbetar verksamhetsnära med HR-frågor och stödjer chefer i deras arbetsgivaransvar.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
bidra med din HR-kompetens till övriga inom organisationen.
ansvara för HR-frågorna inom avdelningen för äldreomsorg, tillsammans med kollega.
ansvara för framtagning av personalstatistik.
beroende på erfarenhet och intresse får du möjlighet att inrikta dig mot ett eller flera specialistområden och processer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskole- eller universitetsexamen inom HR eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig, flerårig aktuell erfarenhet inom flera/samtliga HR-processer, god förmåga att uttrycka dig tydligt i svenska, i såväl tal som i skrift, digital vana och god erfarenhet av att använda system.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av HR-arbete inom offentlig sektor, gärna inom Stockholms stad.
gedigen erfarenhet av arbetsrättsfrågor och rehabilitering.
Du är trygg i dig själv, lösningsorienterad och bra på att samarbeta i olika konstellationer. Vidare är du serviceinriktad och har lätt för att bygga relationer, både med de chefer som du stödjer och med dina kollegor inom HR-avdelningen. Andra viktiga egenskaper är kvalitetsinriktad, strukturerad och att du kan se möjligheterna med digitala verktyg/system.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser.
Vi erbjuder
Förvaltningen tillämpar flexibel arbetstid och vinter- och sommar arbetstid. Vi arbetar i öppet kontorslandskap med möjlighet till hemarbete erbjuds, när arbetet så tillåter. Förvaltningen bedriver ett aktivt hälsoarbete och erbjuder ett friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Som medarbetare hos oss går det att köpa årskort till Stockholms stads simhallar till ett rabatterat pris.Publiceringsdatum2026-02-03Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
I denna rekrytering kommer vi att använda personlighetstester.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
