HR-konsult
Arvika kommun, verksamhetsstöd / Personaltjänstemannajobb / Arvika Visa alla personaltjänstemannajobb i Arvika
2026-07-31
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss!
Här i västra Värmland, bland vidsträckta sjöar och grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är vår vision och ledstjärna. I Arvika kommunkoncern jobbar idag cirka 2 700 kompetenta medarbetare. Välkommen du också!
Vill du arbeta i en utvecklingsorienterad HR-verksamhet där arbetsrättsliga frågor står i fokus? Trivs du i en roll där du får vara organisationens kvalificerade stöd i arbetsrätt, förhandling och samverkan – samtidigt som du bidrar till verksamhetsutveckling och ett hållbart arbetsgivarskap? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi söker nu en HR-konsult med särskilt fokus på arbetsrätt till personalavdelningen i Arvika kommun då en av våra kollegor har valt att gå vidare med nya utmaningar. Personalavdelningens uppdrag är att utveckla och driva kommunens personalfrågor samt ge kvalificerat stöd till kommunens chefer i deras ledarskap och verksamhetsutveckling.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent HR-team som idag består av sju HR-konsulter. Inom personalavdelningen finns även tio medarbetare inom lön samt vårt Rekryterings- och kompetenscentrum som stöttar koncernövergripande med rekrytering, bemanning och utbildning. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Arvika kommun som en attraktiv och hållbar arbetsgivare.
Vi söker dig som har ett starkt intresse för arbetsrätt och som trivs i en rådgivande och strategisk roll där du får arbeta nära verksamhetens chefer. Du har förmåga att analysera komplexa arbetsrättsliga frågeställningar, omsätta lagar och avtal till praktiska lösningar samt skapa trygghet i organisationen genom professionellt stöd och vägledning.
Vi erbjuder ett stimulerande och varierande arbete där du får möjlighet att vara en nyckelperson i kommunens arbetsrättsliga arbete och bidra till att utveckla våra arbetssätt, processer och chefsstöd.Publiceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Akademisk examen inom personal och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Flerårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete med tyngdpunkt inom arbetsrätt.
Mycket goda kunskaper inom arbetsrätt och erfarenhet av att självständigt hantera arbetsrättsliga processer.
Erfarenhet av fackliga förhandlingar och samverkansfrågor.
Erfarenhet av konsultativt stöd till chefer i komplexa personalärenden.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Ansvarsområde
Som HR-konsult med inriktning arbetsrätt är du kommunens kvalificerade stöd i arbetsrättsliga frågor och processer. Du arbetar nära verksamhetens chefer och bidrar med både strategiskt och operativt stöd för att säkerställa en rättssäker och professionell hantering av personalärenden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Driva och samordna arbetsrättsliga ärenden från rådgivning till genomförande.
Företräda arbetsgivaren i fackliga förhandlingar enligt MBL och andra arbetsrättsliga regelverk.
Ge kvalificerat stöd till chefer i tolkning och tillämpning av lagar, avtal och interna riktlinjer.
Arbeta med samverkan, kollektivavtal och lönebildningsfrågor.
Bidra med arbetsrättslig kompetens i organisationsförändringar och utvecklingsprojekt.
Utbilda och informera chefer inom arbetsrätt, samverkan och arbetsgivarfrågor.
Rollen omfattar även arbete inom övriga HR-områden såsom arbetsmiljö, rehabilitering, kompetensförsörjning och chefsstöd, men arbetsrätt utgör den centrala delen av uppdraget.
Vi erbjuder
Arvika Kommun erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, nettolöneavdrag på årskort för Värmlandstrafik, förmånsscykel via bruttolöneavdrag. Motion- och idrottsföreningen ASKIM erbjuder alla anställda ett brett utbud av aktiviteter under året.Så ansöker du
Urval sker löpande under ansökningsperioden. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värnar om att all kompetens tas tillvara och välkomnar alla sökande. Vi eftersträvar mångfald.
Välkommen in med din ansökan!Övrig information
Arvika kommunkoncern samarbetar med Varbi i rekryteringsärenden och det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av säljbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvika Kommun
(org.nr 212000-1892), http://www.arvika.se
Östra Esplanaden 5 (visa karta
)
671 31 ARVIKA Arbetsplats
Arvika kommun, Verksamhetsstöd Kontakt
Linnea Holmström linnea.holmstrom@arvika.se 0570-764025 Jobbnummer
10017259