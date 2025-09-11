Hr-direktör Kronofogden
2025-09-11
Ett jobb som räknas.
Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag. Vi söker dig som tycker att det är viktigt och roligt att leda och att utveckla verksamheten tillsammans med andra.
Om jobbet
Som hr-direktör leder du hr-avdelningen genom att arbeta med både strategiska och långsiktiga frågor och dagliga operativa frågor. Du ingår i Kronofogdens ledningsgrupp och tar ansvar för hela myndighetens arbete och utveckling. Du rapporterar till Rikskronofogden. I rollen ingår att företräda myndigheten i externa sammanhang.
Hr-avdelningen stödjer chefer utifrån kompetensförsörjningens alla delar såsom att vara en attraktiv arbetsgivare och bemanna organisationen. Stödet omfattar också att behålla medarbetare genom att bl.a. främja en god arbetsmiljö, kompetensutveckla samt arbeta aktivt med ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar utifrån statlig värdegrund och riktning med arbetsgivarpolitik bl.a. genom avtal, arbetsrätt och lönebildning. Inom rekrytering och utbildning är Skatteverkets hr-avdelning vår partner och vi anlitar Statens servicecenter för vår operativa lönehantering.
Hr-avdelningen består idag av 15 medarbetare där 13 av dem har kombinerad roll som hr-partner och hr-specialist. Det finns även 2 medarbetare med spetskompetens inom personaladministrativa system och lönehantering. Placeringsort är Sundbyberg där ca 350 medarbetare arbetar inom olika verksamheter. Majoriteten av hr-avdelningens medarbetare sitter också på kontoret i Sundbyberg.
Om dig
Som chef på Kronofogden förväntas du leva upp till våra ledarkriterier och vår medarbetarpolicy.
Du utövar ett verksamhetsnära ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och ständig utveckling av verksamheten med resultat i fokus. Du är intresserad av myndighetens uppdrag och kärnverksamhet och har hög integritet. Dessutom är du bra på att samarbeta.
- akademisk examen inom hr alternativt motsvarande erfarenhet genom arbete
- minst 5 års kvalificerad och aktuell arbetslivserfarenhet inom området
- minst 3 års erfarenhet som chef.
Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av hr-arbete på en myndighet. Det är även önskvärt att du ingått i ledningsgrupp.
Kronofogden är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag. Vi jobbar nära människor i utsatta situationer. Vi hjälper den som inte har fått betalt och vägleder den som ska betala. Vi ger medborgare och företag information och god service, så att de kan fatta långsiktiga och hållbara beslut. Det kräver kunskap, handlingskraft, omtanke och mod. Vi bidrar till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag - ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.
Hos oss kan du räkna med utmanande arbetsuppgifter som även är utvecklande för dig. När du går hem från en dag på jobbet kan du vara säker på att du har gjort något som verkligen räknas - både för andra och för dig.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidareanställningar och inleds med en provanställning i sex månader. Du blir anställd som hr-direktör och får ett chefsförordnande på fem år. Om du redan är anställd på Kronofogden, kvarstår du i din grundbefattning under förordnandetiden. Resor i jobbet förekommer. Kronofogden erbjuder möjlighet till distansarbete efter överenskommelse med arbetsgivaren.
Att arbeta i staten innebär att du följer den statliga värdegrunden. Det ställs också särskilda krav på omdöme, säkerhetstänkande och att du följer gällande lagar. Vi ställer frågor vid intervju om tidigare eventuell brottslighet och brister i tidigare anställning. För slutkandidater ställs även dessa frågor till referenspersoner. Vi tar även in uppgifter om skulder registrerade hos Kronofogden, konkurs och näringsförbud. Framkomna uppgifter vägs in vid helhetsbedömningen av din lämplighet för den aktuella anställningen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Lär känna oss bättre genom att följa oss på LinkedIn och besöka vår webbplats.
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-02
Vi samarbetar med Skatteverket i våra rekryteringar, vilket innebär att Skatteverkets hr-avdelning kommer att hantera din ansökan.
Kronofogden använder det statliga ramavtalet för annonsförmedling. Vi undanber oss därför vänligen samtal från annonsförmedlare eller försäljare.
