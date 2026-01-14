HR-chef till Ödeshögs kommun
2026-01-14
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5300 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. I Svenskt näringslivs ranking landade Ödeshög 2025 på plats 19 av Sveriges alla kommuner och utnämndes 2025 som silverpristagare i kategorin årets raket av tidningen Dagens Samhälle. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i!
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Vill du leda och utveckla HR-arbetet i en kommun med stora ambitioner och nära samarbete?
Nu söker vi en HR-chef som vill bidra till att ytterligare stärka Ödeshög som en attraktiv arbetsgivare.
Om befattningen
Du blir en del av HR-lön, en stabil och trygg enhet med hög kompetens, god sammanhållning och en positiv arbetsmiljö. Här finns väl upparbetade strukturer och tydliga rutiner som skapar kvalitet och effektivitet i arbetet. Som HR-chef leder du kommunens samlade HR-arbete och har ett helhetsansvar för både strategiska och operativa HR-frågor. Ett särskilt viktigt uppdrag är att arbeta med kompetensförsörjning på kort och lång sikt, i nära samarbete med kommunens chefer och ledning. Du kommer även att vara föredragande i personalpolitiska frågor för kommunstyrelsen. Rollen kräver att du trivs med att arbeta både högt och lågt - från övergripande arbetsgivarfrågor till verksamhetsnära stöd i vardagen.
Du ingår i kommunledningsgruppen, rapporterar direkt till kommundirektören och har personalansvar för två HR-konsulter och två lönehandläggare. HR enheten arbetar nära verksamheten och präglas av samarbete, tillgänglighet och ansvarstagande.
Arbetsuppgifter i urval
Leda, utveckla och samordna kommunens HR- och lönearbete
Strategiskt arbete med employer branding, rekrytering och kompetensförsörjning
Stöd och rådgivning till chefer i arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, lönebildning och personalfrågor
Facklig samverkan och förhandling
Utveckling av strukturer, processer och arbetssätt inom HR
Personalansvar och ledning av HR- och löneenheten
Aktivt deltagande i kommunledningsgruppen
Aktivt deltagande och samverkan i kommunalförbundet Itsam
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom HR eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Flerårig och bred erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, exempelvis inom rekrytering, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, förhandling och förändringsarbete
Goda kunskaper inom svensk arbetsrätt och facklig samverkan
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet
Tidigare chefserfarenhet, gärna inom HR och lön
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är:
Prestigelös - trivs i en mindre organisation och bidrar där det behövs
Trygg i dig själv med god självkänsla och hög integritet
Relationsskapande med mycket god samarbetsförmåga
Lyhörd och tydlig i både dialog och beslutsfattande
Strukturerad, analytisk och ansvarsfull
Flexibel och anpassningsbar i en varierad vardag
Systemvan och bekväm med digitala arbetssätt
Inspirerande, med förmåga att engagera andra
En god kommunikatör som uttrycker sig väl i både tal och skrift
Vad vi erbjuder
I Ödeshögs kommun får du möjlighet att arbeta i en liten men dynamisk organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Här värdesätter vi samarbete, utveckling och ett hållbart arbetssätt som gynnar både kommunens verksamheter och medborgare.
Mer information och ansökan
Har du frågor angående tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Veronika Otterborg, rekryteringskonsult AS&B Executive, veronika.otterborg@asb-executive.se
alt 070-568 82 66.
Välkommen med din ansökan senast 8 februari. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9683008