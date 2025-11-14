HR-chef till Nuvia Nordic AB
2025-11-14
Som HR-chef hos oss får du ett brett och ansvarsfullt uppdrag där du leder och utvecklar hela HR-funktionen - både strategiskt och operativt. Du blir en del av ledningsgruppen och en nyckelperson i att driva arbetet inom områden som:
Arbetsrätt och facklig samverkan
Ledarskapsutveckling och kompetensstrategi
Arbetsmiljö, samverkan och företagskultur
Förändringsarbete och organisationsutveckling
HR-processer, rutiner och policys
Du arbetar nära våra verksamhetschefer och projektledare runt om i landet - bland annat vid våra industriprojekt på OKG, Forsmark och Ringhals. Rollen innebär därför visst resande och mycket samverkan - där du aktivt stärker HR:s roll som stöd och partner till verksamheten.
Placeringsort är Norrköping och du rapporterar direkt till VD. Kvalifikationer
Vi söker dig med akademisk examen inom HR, personal- eller arbetsvetenskap och flera års erfarenhet av brett HR-arbete. Du har tidigare lett HR-funktioner eller team, och trivs i en miljö där både strategiskt tänk och praktiskt genomförande är viktiga delar av vardagen. Erfarenhet från teknikavtalet och/eller byggavtalet är meriterande.
Du har:
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom HR
God kunskap inom arbetsrätt, facklig samverkan och arbetsmiljö
Förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete
Stark kommunikativ förmåga på svenska och engelska
B-körkort
Som person är du trygg, relationsskapande och serviceinriktad. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra - och du vill vara med och bygga framtidens Nuvia, där säkerhet, kompetens och innovation går hand i hand.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du vill vara med och bygga framtidens Nuvia.
Om arbetsgivaren
Nuvia Nordic AB är en etablerad aktör inom kärnteknik och finns idag representerad på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi stödjer våra kunder under drift, underhåll, nybyggnation och avveckling. Nuvia är en del av den globala koncernen VINCI, med cirka 280 000 anställda i över 120 länder. Tillsammans bygger vi framtidens infrastruktur, säkert och hållbart.
Vårt huvudkontor ligger i hjärtat av Norrköping, där du blir en del av ett entreprenörsdrivet, prestigelöst och engagerat team. Här arbetar vi i fina lokaler med korta beslutsvägar, nära samarbete och en kultur som präglas av driv, samarbete och framåtanda.
Läs mer här:https://www.nuvia.com/sv/
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Nuvia Nordic AB med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
