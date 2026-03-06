HR-chef till Linköpings kommun
2026-03-06
Tjänsten är placerad inom Kultur- och fritidsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi erbjuder alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!
Som HR-chef på Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar du för förvaltningens samtliga HR-processer. Du är även ett strategiskt och operativt stöd till förvaltningsdirektören, samt utgör ett viktigt stöd till chefer inom förvaltningen. Du kommer att företräda förvaltningen i frågor som rör HR-området.
I ditt uppdrag ingår att säkerställa en professionell och enhetlig arbetsgivarroll och tillse att lagar och överenskommelser efterföljs. Du driver och utvecklar det strategiska arbetet inom arbetsmiljö, ledarskap, kompetensförsörjning samt företräder arbetsgivaren i facklig samverkan och förhandling. Du säkerställer ett verksamhetsnära arbetssätt, där chefernas behov och utmaningar utgör en viktig del. Du följer aktivt utvecklingen inom HR-området via omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. I uppdraget ingår även att utveckla HR-processer samt säkerställa att de harmoniserar med kommunövergripande processer. I din roll ingår du i kommunens ledningsforum för HR-chefer.
Du är en del av Förvaltningskontoret och har biträdande kultur- och fritidsdirektör som chef. Som HR-chef ingår du i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp samt i stabens ledningsgrupp. Du kommer att vara chef för en HR-konsult. I din roll kommer du också ha nära samarbete med förvaltningens andra stödfunktioner.
Din arbetsplats
Kultur- och fritidsförvaltningen har cirka 270 anställda och leds av 22 chefer. Vår organisation är uppdelad i ett förvaltningskontor och fyra avdelningar: Kultur, Ungdom och fritid, Idrott och friluftsliv samt Bibliotek.
Din arbetsplats är Förvaltningskontoret som är ett strategiskt utvecklingskontor där förvaltningsdirektör, biträdande kultur- och fritidsdirektör, chefer, stödfunktioner inom ekonomi, HR och kommunikation samt specialister är placerade.
Du välkomnas till en öppen och ljus kontorsmiljö i hjärtat av Linköping. Här arbetar vi tillsammans för att skapa och utveckla de bästa förutsättningarna för kultur, idrott och fritid inom Linköpings kommun.
Du som söker
Vi söker dig som har:
Relevant högskole- eller universitetsutbildning, exempelvis inom personalvetenskap (HR) eller beteendevetenskap
Flerårig erfarenhet av chefs- och ledarskap med personalansvar
Flerårig erfarenhet av att leda och stötta chefer
God erfarenhet av facklig samverkan
Erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt, samt ett verksamhetsnära förhållningssätt
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som har en stark helhetssyn och förmåga att se hur HR-arbetet bidrar till kultur- och fritidsförvaltningens övergripande uppdrag och mål. Du förstår sambanden mellan verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och kompetensförsörjning och kan omsätta detta i strategiska prioriteringar som skapar långsiktigt värde. Med ett gott omdöme gör du väl avvägda bedömningar även i komplexa situationer och hanterar frågor med integritet och professionalitet.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar förtroende i organisationen. Genom ditt ledarskap bygger du engagemang, delaktighet och ansvarstagande, samtidigt som du vågar fatta beslut och stå stadigt i dem. Du är flexibel och förändringsorienterad, med förmåga att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Din problemlösande analysförmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa frågeställningar, identifiera mönster och orsaker samt föreslå genomtänkta och hållbara lösningar. Du arbetar strukturerat och är mål- och resultatorienterad, med fokus på att HR-insatser ska ge tydlig effekt i verksamheten. Samtidigt har du en mycket god samarbetsförmåga och skapar konstruktiva relationer.
Med social säkerhet och personlig mognad inger du förtroende i dialogen med såväl chefer som medarbetare. Du är kommunikativ, lyhörd och tydlig, och har förmågan att navigera i olika sammanhang med professionalism och respekt.
Vi ser fram emot din ansökan senast 25 mars.
