HR-assistent till Bemanningscentrum, Sunderby sjukhus
2026-02-13
Välkommen till ett meningsfullt uppdrag!
Bemanningscentrum är Region Norrbottens egen bemanningspool samt centrum för det operativa arbetet med avrop (extern personal). Här samordnar vi varje dag vårdpersonalresurser och stödjer verksamheterna för att upprätthålla hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet. Vårt team består av engagerade HR-assistenter och samordnare för avrop som tillsammans säkerställer att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid.
Nu söker vi en ny kollega för arbetet med den interna personalen då en av våra HR-assistenter går vidare till nya utmaningar. Placering är på vårt kontor i Sunderby sjukhus.
Vi sökerVi söker dig med utbildning inom HR/personal alternativt annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift samt god administrativ förmåga och hög digital mognad. Erfarenhet av personal- och bemanningssystem samt kunskap om arbetsrätt, kollektivavtal och relevanta lagar är meriterande. Erfarenhet av rekrytering, schemaläggning och personaladministration är meriterande för tjänsten, likaså arbetslivserfarenhet från vård-eller omsorgsverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du strukturerad, mogen och kvalitetsmedveten. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra.
Det här får du arbeta med
I rollen som HR-assistent arbetar du huvudsakligen med operativ intern korttidsbemanning:
Daglig matchning av verksamheternas behov av extraresurser mot tillgänglig personal i vår interna personalpool samt bland våra timanställda
Nära samarbete och daglig kontakt med chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården
Aktivt rekryteringsarbete för att attrahera och knyta nya medarbetare till Bemanningscentrum
Anställningsadministration, onboarding av ny personal och löpande personaladministration
Ambassadörskap för Bemanningscentrum och Region Norrbotten i kontakter med befintlig och potentiell personal
Du arbetar bland annat i stödsystemet Time Care Pool och hanterar ett varierat tempo med många parallella ärenden.
Det här erbjuder vi dig
• Ett viktigt och varierat arbete där du varje dag gör skillnad för patientsäkerhet och arbetsmiljö i Region Norrbotten
• Du blir del av ett sammansvetsat team med nära samarbete, korta beslutsvägar och ett tydligt patientfokus. Introduktion och upplärning sker kontinuerligt i verksamheten
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, arbetstid dagtid måndag till fredag. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde 260301 eller enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
