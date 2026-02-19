HR-assistent på deltid till Chiesi Pharma
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett med HR i en internationell organisation och samtidigt bygga värdefull erfarenhet under studietiden? Nu söker Chiesi Pharma en strukturerad och driven HR-student som vill vara en del av ett engagerat nordiskt team.
OM TJÄNSTEN
Chiesi Pharma är en del av den internationella, forskningsdrivna läkemedelskoncernen Chiesi Group med fokus på innovativa behandlingar och hållbar utveckling.
I denna roll kommer du att tillhöra HR-teamet på Chiesi Pharma och arbeta brett med administrativa och koordinerande HR-uppgifter. Du blir en del av ett varmt och engagerat nordiskt HR-team, där samarbete, struktur och utveckling står i fokus. Här får du en unik möjlighet att få inblick i hur HR-arbetet fungerar i praktiken inom life science-branschen och bygga värdefull erfarenhet.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med bland annat:
• Återkommande administrativa HR-uppgifter såsom registrering av träningar, uppdatering av organogram samt hantering av pensions- och försäkringsrelaterade rutiner.
• Administration och strukturering i interna system samt kontinuerlig förbättring av dokument- och informationsstruktur.
• Publicering av interna nyheter samt stöd vid LinkedIn-inlägg kopplat till HR-initiativ.
• Stöd i onboarding- och offboardingprocesser samt utskick av information till nyanställda.
• Administrativt stöd i HR-projekt, framtagande av rapporter och presentationer.
• Löpande HR-support, hantering av HR-mailbox, kalenderbokningar samt övrig ad hoc-support.
• Stöd i rekryteringsprocesser, administration kopplat till avtal samt hantering av interna HR-processer.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar personalvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller annat relevant område på eftergymnasial nivå, med examen nästa sommar eller senare.
• Har viss erfarenhet av service och/eller administrativa arbetsuppgifter sedan tidigare.
• Har ett intresse för att utveckla och förbättra arbetssätt och processer.
• Trivs med att arbeta i digitala verktyg och system.
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Det är meriterande om du förstår eller har kunskap inom ett annat nordiskt språk.
Som person är du:
• Ansvarstagande.
• Strukturerad.
• Självgående
• Proaktiv.
• Serviceinriktad.Övrig information
• Omfattning: 1-2 dagar per vecka under terminerna, med möjlighet att arbeta i större omfattning under sommaren.
• Uppdragslängd: Långsiktigt under studietiden.
• Placering: Norrmalm, Stockholm. Möjlighet till visst distansarbete finns.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117568". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9752117