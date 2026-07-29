HR-assistent med inriktning rekrytering

ChopChop AB / Ekonomiassistentjobb / Eskilstuna
2026-07-29


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Vi serverar mat och utvecklar människor – vill du vara med?
ChopChop söker en HR-assistent med fokus på rekrytering
Älskar du att jobba med människor, skapa struktur och få saker att hända? Vill du vara med och bygga starka team i ett bolag som växer snabbt och där engagemang verkligen märks i vardagen? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en HR-assistent till vårt HR-team. Tjänsten kan vara på deltid eller heltid enligt överenskommelse. Arbetstiderna är främst dagtid, men viss helgarbete kan förekomma vid behov. Rollen utgår från vårt kontor i Eskilstuna, med krav på att arbeta en dag per vecka på vårt huvudkontor i Stockholm.
Om rollen
Som HR-assistent på ChopChop blir du en viktig del av vårt dagliga HR-arbete, med tydligt fokus på rekrytering. Du är med hela vägen – från första kontakt till anställning – och bidrar till att vi hittar rätt människor till rätt plats. Rollen är varierad, social och strukturerad, med många kontaktytor både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter
Stötta och driva rekryteringsprocesser från behov till anställning

Publicera annonser, göra urval och boka intervjuer

Ha löpande kontakt med kandidater och rekryterande chefer

Delta i intervjuer och säkerställa en positiv och professionell kandidatupplevelse

Administrera anställningsavtal, introduktioner och personaldata

Stötta HR-teamet i övriga HR-administrativa uppgifter

Bidra till utveckling av rekryteringsrutiner och employer branding

Vi tror att du
Har ett genuint intresse för människor, HR och rekrytering

Är strukturerad, noggrann och gillar att ha koll

Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både i tal och skrift

Är serviceinriktad, prestigelös och trivs med många kontaktytor

Har relevant utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet (meriterande)

Har erfarenhet av rekrytering eller HR-administration (meriterande)

Det här erbjuder vi
En utvecklande roll i ett växande bolag med stark teamkänsla

Ett engagerat, varmt och prestigelöst HR-team

Möjlighet att arbeta brett inom HR med tydlig inriktning på rekrytering

En vardag där idéer uppmuntras och initiativ tas på allvar

Ingångslön mellan 28 000 - 33 000:- beroende på erfarenhet.

Det här är rollen för dig som vill arbeta nära verksamheten, göra verklig skillnad och vara med och bygga framtidens ChopChop – tillsammans med andra engagerade människor.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8145240-2122411".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ChopChop AB (org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Mått Johanssons väg 7 (visa karta)
633 46  ESKILSTUNA

Arbetsplats
ChopChop

Jobbnummer
10015518

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