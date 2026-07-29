HR-assistent med inriktning rekrytering
ChopChop AB / Ekonomiassistentjobb / Eskilstuna Visa alla ekonomiassistentjobb i Eskilstuna
2026-07-29
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Vi serverar mat och utvecklar människor – vill du vara med?
ChopChop söker en HR-assistent med fokus på rekrytering
Älskar du att jobba med människor, skapa struktur och få saker att hända? Vill du vara med och bygga starka team i ett bolag som växer snabbt och där engagemang verkligen märks i vardagen? Då kan det här vara din nästa utmaning.
Vi söker nu en HR-assistent till vårt HR-team. Tjänsten kan vara på deltid eller heltid enligt överenskommelse. Arbetstiderna är främst dagtid, men viss helgarbete kan förekomma vid behov. Rollen utgår från vårt kontor i Eskilstuna, med krav på att arbeta en dag per vecka på vårt huvudkontor i Stockholm.
Om rollen
Som HR-assistent på ChopChop blir du en viktig del av vårt dagliga HR-arbete, med tydligt fokus på rekrytering. Du är med hela vägen – från första kontakt till anställning – och bidrar till att vi hittar rätt människor till rätt plats. Rollen är varierad, social och strukturerad, med många kontaktytor både internt och externt.
Exempel på arbetsuppgifter
Stötta och driva rekryteringsprocesser från behov till anställning
Publicera annonser, göra urval och boka intervjuer
Ha löpande kontakt med kandidater och rekryterande chefer
Delta i intervjuer och säkerställa en positiv och professionell kandidatupplevelse
Administrera anställningsavtal, introduktioner och personaldata
Stötta HR-teamet i övriga HR-administrativa uppgifter
Bidra till utveckling av rekryteringsrutiner och employer branding
Vi tror att du
Har ett genuint intresse för människor, HR och rekrytering
Är strukturerad, noggrann och gillar att ha koll
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både i tal och skrift
Är serviceinriktad, prestigelös och trivs med många kontaktytor
Har relevant utbildning inom HR eller motsvarande erfarenhet (meriterande)
Har erfarenhet av rekrytering eller HR-administration (meriterande)
Det här erbjuder vi
En utvecklande roll i ett växande bolag med stark teamkänsla
Ett engagerat, varmt och prestigelöst HR-team
Möjlighet att arbeta brett inom HR med tydlig inriktning på rekrytering
En vardag där idéer uppmuntras och initiativ tas på allvar
Ingångslön mellan 28 000 - 33 000:- beroende på erfarenhet.
Det här är rollen för dig som vill arbeta nära verksamheten, göra verklig skillnad och vara med och bygga framtidens ChopChop – tillsammans med andra engagerade människor.
Tillträde enligt överenskommelse. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8145240-2122411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ChopChop AB
(org.nr 559008-9214), https://work.chopchop.se
Mått Johanssons väg 7 (visa karta
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633 46 ESKILSTUNA Arbetsplats
ChopChop Jobbnummer
10015518