HR-ansvarig till Absolent
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Ekonomichefsjobb / Skövde Visa alla ekonomichefsjobb i Skövde
2026-08-03
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Rekrytering och Ledarskap AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp och utveckla HR-arbetet i en internationell koncern? Som HR-ansvarig får du en bred och självständig roll där du kombinerar verksamhetsnära chefsstöd med utvecklingsarbete. Här får du möjlighet att påverka arbetssätt, kultur och ledarskap samtidigt som du arbetar nära koncernledningen och bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling.
Om rollen Som HR-ansvarig driver och utvecklar du HR-arbetet för våra verksamheter i Lidköping och Skövde. Eftersom rollen är ny får du möjlighet att bygga upp strukturer, utveckla arbetssätt och sätta din prägel på hur HR-arbetet ska bedrivas framåt.
Du arbetar nära verksamhetens chefer och är ett viktigt stöd i frågor som rör arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, samverkan, rekrytering, onboarding, organisations- och kompetensutveckling. Du bidrar aktivt till att utveckla processer, stärka ledarskapet och skapa en företagskultur där både medarbetare och verksamhet utvecklas.
Rollen omfattar även ett koncernövergripande arbete där du stöttar koncernchef och affärsområdeschefer inom Absolent Air Care Group samt ansvarar för bla lönekartläggning. Du utgår från våra lokaler i Lidköping men förväntas vara på plats några dagar i veckan i Skövde samt månadsvis på huvudkontoret i Göteborg.
Din profil Vi söker dig som har flera års erfarenhet av brett och självständigt HR-arbete och som trivs i en roll där du får kombinera operativa HR-frågor med utveckling och förändringsarbete. Du har god kunskap inom arbetsrätt och erfarenhet av att stötta chefer i olika personalrelaterade frågor. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du trygg, prestigelös och relationsskapande. Du har integritet och mod att stå stadigt när det behövs, samtidigt som du är lyhörd och har lätt för att skapa förtroende hos både chefer och medarbetare. Du trivs i en miljö där allt inte redan är färdigbyggt och motiveras av möjligheten att skapa struktur och driva utveckling. För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och har förmågan att omsätta idéer till konkreta initiativ som skapar värde för verksamheten.
Vi erbjuder Hos oss får du möjlighet att kombinera verksamhetsnära HR-arbete med utveckling på både lokal och koncernövergripande nivå. Du får stort eget ansvar, korta beslutsvägar och möjlighet att påverka hur HR-arbetet utvecklas framåt. För dig som vill vara med och bygga upp, förbättra och göra skillnad är detta en roll där du verkligen får möjlighet att sätta avtryck.
I den här rekryteringen samverkar vi med Stella. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig konsult Jennifer Djureholt på 070-209 16 93. Varmt välkommen med din ansökan, urval kommer att ske efter semestern.
Om Absolent AB och Absolent Air Care Group Absolent AB är ett innovativt företag med en helsvensk ägarstruktur. Vi har haft en väldigt expansiv utveckling. Vi utvecklar innovativa produktprogram för olika typer av luft och partikelrening. Vi är ett av de ledande företagen inom branschen och växer både genom egen tillväxt samt förvärv. Företaget ingår i Absolent Air Care Group, med huvudkontor i Göteborg, som omsätter ca 1,5 miljard. Våra kunder finns inom många branscher från ledande bil och lastbilstillverkare, klockindustrin, medicinteknikföretag och livsmedelsindustrin.
Vi sitter i nybyggda lokaler i Lidköping där vi har vårt utvecklings- och marknadscentra samt produktion av våra filter. I närbelägna Skövde tillverkar och monterar vi våra kompletta produkter och utrustningar. Vi verkar i ca trettio länder där Norden, Europa, Nordamerika och Asien är viktiga marknader för oss. Företaget har av sina anställda 2022 - 2025 fått utmärkelsen, certifierad "Great Place to Work" Läs mer om oss på Absolent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8034188-2128214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Bangatan 3 (visa karta
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531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
10019921