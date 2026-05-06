HR-ansvarig
Föreningen Furuboda driver folkhögskola, gymnasieskola, arbetsmarknadsutbildningar, HVB, konferensverksamhet samt assistansbolag. Verksamheten bedrivs på vår huvudanläggning söder om Åhus och vid våra filialer i Kristianstad, Malmö, Lund och Karlskrona.
Arbetsuppgifter
Vi söker en HR-ansvarig som vill arbeta nära verksamheten och vara med att utveckla organisation och medarbetare i en idéburen kontext. Du delar våra värderingar och har ett starkt engagemang för människor, arbetsmiljö och hållbara personalprocesser. Rollen ingår i organisationens ledningsgrupp.
Om rollen
Som HR-ansvarig har du en central och bred roll med ansvar för såväl strategiskt som operativt HR-arbete. Du ger stöd till chefer och medarbetare och har god överblick över personalläget.Dina arbetsuppgifter
• Chefsstöd, rådgivning och hantering av personalärenden
• Rekryteringsprocesser
• Övergripande ansvar för personalsystem och stöd i lönehantering (Kontek Lön/HRM och TimeCare)
• Arbetsrätt, avtal, fackliga kontakter och förhandlingar
• Lönerevisionsarbete och samordning av personalprocesser
• Arbetsmiljöarbete: skyddsronder, medarbetarenkät, policys och kontakt med företagshälsovård
• Arbetsgivar- och budgetansvar samt deltagande i ledningsgrupp
Tillträde kring 1 oktober 2026. Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom HR eller likvärdig
• Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• Erfarenhet av Kontek och TimeCare är meriterandeDina personliga egenskaper
Du är trygg, strukturerad och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer. Du trivs med ansvar, arbetar självständigt och delar engagemanget för idéburen verksamhet och dess samhällsuppdrag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vår vision är: "Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C10041".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum
Furubodavägen 247 (visa karta
)
296 92 YNGSJÖ Arbetsplats
Föreningen Furuboda Åhus Kontakt
Verksamhetschef/rektor
Patrik Ljungh patrik.ljungh@furuboda.se 0739 - 41 46 52
