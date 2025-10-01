HR-administratör till HR-avdelningen
Vi är en HR-funktion i framkant - en proaktiv, verksamhetsstödjande och värdeskapande HR-funktion som ska bidra till utvecklingen av Örebro kommun som en attraktiv arbetsgivare!
I denna roll stödjer du HR-avdelningens medarbetare i deras arbete med att stötta kommunens chefer i uppdraget att ge en god och kvalitativ service för alla våra medborgare genom hela livet.

Om tjänsten
Vi söker nu en ny medarbetare till vår HR-administration. I rollen som HR-administratör utgör du en del av ett team på tre personer vars främsta uppgift är att stödja HR-avdelningen i administrativa processer och övrigt förekommande allmän administration. Teamet har ett gemensamt ansvar över att hjälpa och stötta kollegorna inom hela administrationsområdet och i denna tjänst ingår även att vara ett administrativt stöd till kommunens HR-direktör. Teamet ansvarar även för att vidareutveckla vår HR-administration i syfte att effektivisera och förenkla vardagen hos medarbetare och chefer på vår HR-avdelning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• rekryteringsadministration, så som skapande av rekryteringsprojekt, företrädesrätt, LAS-hantering, utlämnande av allmänna handlingar och diarieföring
• utbildningsadministration, så som publicering, anmälningsmottagande, skicka kallelser, boka lokaler och fika
• stödja HR-avdelningens medarbetare i övrig administration
Som en del i tjänsten ingår uppdrag att:
• vara sekreterare i central samverkansgrupp
• vara sekreterare i kommunövergripande förhandlingar
• stödja HR-direktör i administration av centrala processer
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen är en del av Kommunstyrelseförvaltningen vars uppdrag är att leda, styra och följa upp och utveckla kommunen samt erbjuda ett effektivt stöd till alla nämnder och verksamheter. HR-avdelningen ger stöd inom personal- och arbetsgivarfrågor.
HR-avdelningen består av ca 90 medarbetare fördelade inom fyra enheter. Verksamhetsnära stöd, Lön och Pension, Rekrytering och omställning samt Långsiktig kompetensförsörjning i vilken denna roll ingår. Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du har stor möjlighet att styra över din egen arbetstid med utgångspunkt i verksamhetens behov. Till viss del erbjuds möjlighet till distansarbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med kompetenta kolleger i en stor organisation.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.

Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs i en roll där verksamhetens behov styr din dag och där din goda samarbetsförmåga och lyhördhet för andras behov blir en stor tillgång. Som person är du analytisk och organiserar själv ditt arbete men du har också förmågan att omprioritera och tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt. Du vågar vara kreativ och kommer med egna idéer för hur man kan förbättra och utveckla verksamheten. Rollen som HR-administratör kräver en god förmåga att kommunicera i svenska språket i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer
• gymnasieutbildning eller yrkesutbildning inom relevant område
• flerårig erfarenhet av en administrativ tjänst
Meriterande:
• erfarenhet av HR-administration
• erfarenhet av utbildningsadministration
• erfarenhet av administration i rekryteringssystem
• erfarenhet av administration i kommunal verksamhet
• erfarenhet att stödja administrativt i samverkan samt förhandling
• erfarenhet av att stödja högre ledning/chefer i administration

Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.

Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Ersättning
