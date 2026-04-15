HR-administratör med ansvar för lön
Vi söker nu en självständig och strukturerad HR-administratör till ett bolag i tillväxt. Rollen är bred och passar dig som trivs med operativt ansvar, eget driv och som vill arbeta nära verksamheten.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
I rollen som HR-administratör har du ett samlat ansvar för den administrativa HR-leveransen, arbetar självständigt med lön från ax till limpa samt är ett naturligt stöd till både chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor.
Utöver HR och lön kommer du även, vid behov och beroende på period, att stötta med enklare ekonomirelaterade arbetsuppgifter som som fakturahantering eller administrativa moment i bokslutsarbetet.
Ansvarsområden
• Självständigt ansvar för hela löneprocessen (månadsvis)
• HR-administration såsom anställningsavtal, förändringar, intyg och personaldata
• Stöd till chefer i HR- och personaladministrativa frågor
• Säkerställa korrekt hantering av frånvaro, semester och tidrapportering
• Kontakt med externa parter såsom löneleverantör, myndigheter och försäkringsbolag
• Administrativt stöd inom ekonomi vid behov, t.ex. underlag, avstämningar och fakturor
• Bidra till förbättring och struktur i rutiner och processer inom HR och lön
Lämplig bakgrundKompetenser
• Relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom HR, personalvetenskap eller affärsutveckling
• Mycket goda kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift
• Grundläggande kunskaper inom redovisning och ekonomiadministration
Meriterande
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller företagsekonomi
• Erfarenhet av arbete i lönesystem, exempelvis Visma
• Erfarenhet av affärs- eller ekonomisystem, exempelvis MonitorDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och van att arbeta självständigt. Du har erfarenhet av arbete som HR-administratör och/eller löneadministratör samt en mycket god förståelse för hela löneprocessen och tillhörande lagstiftning. Du har arbetat självständigt med lön och känner dig säker i rollen som kontaktperson i lönerelaterade frågor. Vidare har du en grundläggande förståelse för ekonomi och administrativa ekonomiprocesser. Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande, med en god kommunikativ förmåga.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
