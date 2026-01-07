HR-administratör
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
På Kansli S vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är vi 60 medarbetare, och i Paradisområdet mitt i hjärtat Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation.
Vi söker nu en driven och serviceinriktad HR-administratör som kommer att vara placerad inom HR avdelningen vid Kansli S.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Kansli S är en hybrid arbetsplats där möjlighet att arbeta på distans upptill 2 dagar i veckan finns. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet: Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som HR-administratör är ditt huvudsakliga uppdrag att ge administrativt stöd inom HR-området till chefer och medarbetare. Rollen kombinerar praktiskt arbete med rådgivande inslag och innebär många kontaktytor och nära samarbete med kollegor vid Kansli S samt andra HR-funktioner inom Lunds universitet. Du blir ett verksamhetsnära stöd och en viktig del i att säkerställa kvalitet och effektivitet i HR-processerna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Administrativ hantering av anställningens livscykel: Från rekrytering till avslut, inklusive handläggning av rekryterings- och anställningsärenden, stöd i HR-system, hantering av utlägg och reseräkningar, diarieföring och arkivering, bevakning av tidsbegränsade anställningar, semesteruttag och ledigheter, hantering av varsel samt stöd vid on- och offboarding.
Rådgivning och stöd: Ge vägledning i personaladministrativa frågor samt grundläggande arbetsrätt och avtalsfrågor.
Utveckling av processer: I samverkan med kollegor inom fakultetens HR-avdelning utveckla och implementera HR-processer och administrativa rutiner. Detta innebär aktivt deltagande i nätverk och arbetsgrupper.
- Utbildning inom HR-området eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Aktuell erfarenhet av HR-administration och löneadministration.
- Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och effektivt i det dagliga arbetet
Förmåga att prioritera och hantera flera parallella arbetsuppgifter
Förmåga att arbeta självständigt i perioder med högt arbetstempo och bibehållen kvalitet
- Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
- God digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i HR-system.
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med lön.
- Erfarenhet av HR-administrativt arbete inom offentlig verksamhet
Stor vikt läggs vid hur din kompetens och erfarenhet kompletterar och bidrar till HR-avdelningens utveckling.
Anställningen avser heltid tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Så här söker du
Ansökan görs via universitetets rekryteringssystem och ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av tjänsten och hur dina meriter matchar kraven.
- CV
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
