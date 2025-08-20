HR- och Rekryteringsspecialist
2025-08-20
Carglass växer och vi söker nu en medarbetare till vår HR-avdelning. Vi söker dig som har kunskap och erfarenhet från rekrytering samt HR-relaterat arbete, gärna inom arbetsrätt. Du trivs med att jobba brett med kompetensförsörjning och ta ett helhetsgrepp för Carglass rekrytering. I rollen som rekryterare på Carglass ingår du i det svenska HR-avdelningen som arbetar konsultativt och serviceorienterat på uppdrag av operativa chefer samt övriga chefer inom bolaget.
Om Carglass
Carglass historia började redan 1932 och sedan 2002 ägs Carglass Sweden av BELRON International och ingår därmed i världens största och ledande bilglaskoncern, med verksamhet i 40 länder och över 30 000 anställda. Det svenska huvudkontoret finns i Stockholm.
I hjärtat av allt vi gör är vårt åtagande att alltid leverera kundservice i världsklass. Vi vill göra skillnad för våra kunder genom att lösa deras problem med verklig omsorg. Vår verksamhet strävar efter att alltid utvecklas genom våra medarbetares och kunders bidrag.
Om rollen:
Som rekryterare med HR-ansvar hos Carglass arbetar du i en bred roll, där en del av uppdraget är att säkerställa kandidatinflödet samt säkerställa hög kvalitet i Carglass rekryteringsprocesser. Den andra delen är HR-relaterat arbete där administrativt och projektbaserade arbetsuppgifter förekommer. Du rapporterar till deras HR-chef i Sverige och ingår i HR-teamet tillsammans 4 andra medarbetare. Ditt dagliga arbete innefattar bland annat:
Driva rekryteringsprocesser självständigt, från start till mål i nära relation med rekryterande chef.
Strukturera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen.
Driva personalrelaterade projekt självständigt samt tillsammans med kollegor både nationellt i företaget och internationellt i koncernen.
Stötta HR-avdelning med förekommande administration, bland annat medarbetarundersökningar.
Vi söker dig som:
Gillar att ta nya initiativ, driva egna projekt, utveckla arbetssätt samt är van att arbeta med parallella processer och deadlines.
Du trivs i ett mindre team där eget ansvar och initiativtagande är en förutsättning för att lyckas i rollen.
För att trivas hos oss är du en person som värdesätter våra grundläggande värderingar; omtänksam, genuin, driven och samarbetsvillig.
Kvalifikationer:
Arbetat självständigt med rekrytering och HR-administrativa uppgifter i cirka 4 års tid.
Relevant högskoleutbildning inom personalvetenskap, HR eller motsvarande.
Kunskap inom arbetsrätt.
Hög servicenivå och jobbar relationsbyggande i alla kontakter, med såväl rekryterande chefer som med kandidaterna.
Vi erbjuder:
En spännande och variationsrik roll i ett internationellt bolag med stark lokal närvaro.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Trygga anställningsvillkor med friskvård, semester, pension osv. Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Tjänsten är en hyrrekrytering där du inleder uppdraget som konsult hos Addere.
Denna tjänst utgår primärt från bolagets nyrenoverade huvudkontor på Gärdet, med flexibilitet kring hemma-arbete.
Vi ser gärna sökanden av olika åldrar, kön och etniska bakgrunder. Det är avgörande för oss är att du delar vår grundläggande värdering att alla våra kunder och medarbetare, oavsett bakgrund, ska bemötas på ett respektfullt sätt.
Kanske viktigast av allt erbjuder vi ett roligt och utmanande jobb med härliga kollegor och en stark gemenskap!
Tveka inte att skicka in din ansökan idag, urval sker löpande. Annonsen kan komma att stängas ner innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten kontakta: Cecilia.enfors@addereinterim.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hero AB
(org.nr 556797-2533), http://www.exempel.com Arbetsplats
Addere Kontakt
Cecilia Enfors Ravelli cecilia.enfors@hero.se 0723023659 Jobbnummer
9468262