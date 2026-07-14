HR- & Lönespecialist till Svenska Foder
Svenska Foder Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Lidköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Lidköping
2026-07-14
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Vill du kombinera lönehantering med ett brett och verksamhetsnära HR-arbete? Trivs du i en roll där du får arbeta nära chefer och medarbetare, ta stort eget ansvar och bidra till verksamhetens utveckling?
Vi söker en HR- & Lönespecialist som vill vara med och utveckla verksamheten. Rollen kombinerar ansvar för löneprocessen med ett brett HR-arbete och ger dig möjlighet att successivt växa in i ett större ansvar.
Eftersom vår nuvarande Lönespecialist/HR Generalist planerar att gå i pension inom några år söker vi nu hennes efterträdare. Du får möjlighet att arbeta nära henne, lära känna verksamheten, våra processer och system samt successivt ta över ansvaret för lönehanteringen på Svenska Foder.
Om rollen
Som HR- & Lönespecialist arbetar du med både lön och HR i nära samarbete med HR-chefen.
Det här är en bred och varierad roll där du kombinerar självständigt lönearbete med HR-stöd till verksamheten. Du arbetar nära våra chefer och medarbetare och bidrar till att utveckla både människor, processer och organisation.
Exempel på arbetsuppgifter
Självständigt hantera löneprocessen och tillhörande administration
Säkerställa korrekt hantering av löner, kollektiv och tjänstemän
Ansvara för rapportering till myndigheter, pensions- och försäkringsbolag
Säkerställa korrekta avstämningar av löner, pensioner, sociala avgifter och övriga lönerelaterade konton i samarbete med ekonomiavdelning
Ge stöd och rådgivning till chefer inom HR- och arbetsrättsliga frågor
Stötta medarbetare i frågor kopplade till anställning och lön
Arbeta med rehabilitering, arbetsmiljö och andra personalrelaterade frågor
Delta i rekrytering, introduktion och kompetensutveckling
Bidra till utveckling av HR-processer, rutiner och arbetssätt
Medverka i HR- och systemrelaterade utvecklingsprojekt
Om Svenska Foder och HR-teamet
Svenska Foder är en del av DLG-koncernen och HR-teamet ingår i DLG:s globala HR-organisation.
Vi är ett affärsnära HR-team som stöttar chefer och medarbetare och bidrar till verksamhetens utveckling. Förutom att vara ett stöd i vardagen arbetar vi aktivt med att utveckla ledarskap, stärka organisationen och skapa förutsättningar för engagerade medarbetare och framgångsrika team.
Vi är ett litet team där vi arbetar nära varandra, hjälps åt och har roligt tillsammans. För oss är det viktigt att kombinera hög professionalism med en prestigelös kultur där alla bidrar och där vi stöttar varandra i vardagen.
Vårt arbete präglas av våra värderingar Pålitliga, Värdeskapande och Tillsammans. Vi tar ansvar, skapar värde för verksamheten och tror på kraften i samarbete.
Vi arbetar idag i Flex HRM för lön och HR. Samtidigt deltar vi i DLG-koncernens utveckling av gemensamma HR-processer och system, vilket ger dig möjlighet att kombinera lokalt ansvar med internationella kontaktytor och erfarenhetsutbyte.
Vem är du?
Du har erfarenhet av lönehantering och trivs i en roll där du också arbetar brett med HR-frågor.
Kanske arbetar du idag som lönespecialist med HR-ansvar. Kanske är du HR Generalist, HR Specialist eller HR Business Partner i en organisation där du självständigt hanterar löneprocessen.
Som person är du ansvarstagande, strukturerad och prestigelös. Du har lätt för att skapa förtroende, tycker om att samarbeta och uppskattar att arbeta nära både människor och verksamhet.
Vi tror att du har
Erfarenhet av självständigt lönearbete
Erfarenhet av brett HR-arbete
God kunskap inom arbetsrätt och HR-processer
God systemvana, gärna från HR- och lönesystem
Goda kunskaper i svenska och engelska
Därför ska du välja Svenska Foder
Hos oss får du:
En bred och utvecklande roll som kombinerar HR och lön
Ett litet, engagerat och affärsnära HR-team där du gör verklig skillnad
Stor möjlighet att påverka arbetssätt, processer och system
Internationella kontaktytor genom DLG:s globala HR-organisation
Goda utvecklingsmöjligheter inom både Svenska Foder och DLG-koncernen
Vill du bli vår nya kollega?
Skicka gärna in din ansökan redan idag. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 31 augusti.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Halling, HR Chef. Jennifer är tillbaka efter semestern från den 3 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Foder Aktiebolag
(org.nr 556039-6060)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Svenska Foder Kontakt
Jennifer Halling Jennifer.halling@svenskafoder.se +46766397243 Jobbnummer
10002632