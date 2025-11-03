HR Support | Jefferson Wells | Göteborg
2025-11-03
Är du i början av din HR-karriär och söker ett spännande konsultuppdrag i Göteborg? Vi på Jefferson Wells söker nu en HR Support till vår kund för ett uppdrag med start omgående. Som HR Support kommer du att vara en viktig kontaktpunkt för medarbetare, HR Business Partners och chefer i HR-relaterade frågor. Vill du utvecklas inom HR och arbeta i en spännande organisation? Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Göteborg
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till 2026-06-30
Om jobbet som HR Support:
Som HR Support kommer du att ge förstalinjens HR-stöd till medarbetare, HRBP:er och chefer. Du hanterar inkommande frågor via telefon och e-post, och bidrar till att skapa en effektiv självserviceportal där medarbetare enkelt kan hitta information om HR-relaterade tjänster. Rollen är perfekt för dig som är ny i arbetslivet och vill bygga erfarenhet inom HR i en stödjande och lärande miljö.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Vara kontaktperson för HR-relaterade frågor från medarbetare och chefer.
* Besvara frågor via telefon och e-post.
* Bidra till utveckling av självserviceportal/intranät för HR-tjänster.
* Tillhandahålla information om HR-policyer, lönefrågor, förmåner och personaldata.
* Stötta HRBP:er och chefer med grundläggande HR-information.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom HR eller liknande område och är i början av din karriär. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har ett intresse för att hjälpa andra. Rollen passar dig som vill utvecklas inom HR och trivs med att arbeta i en strukturerad och stödjande miljö.
Vi ser gärna att du har:
* 0-2 års erfarenhet inom HR eller liknande område.
* Relevant utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande.
* God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt-
* Förmåga att förklara HR-policyer och rutiner på ett tydligt sätt.
* Intresse för att arbeta med självservice och digitala HR-lösningar.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "11f47c3b-cb09-".
Jefferson Wells
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se
