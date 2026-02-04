HR Partner till IVL Svenska Miljöinstitutet
2026-02-04
Vill du arbeta nära verksamheten i en kunskapsintensiv miljö där HR verkligen gör skillnad?
Hos IVL Svenska Miljöinstitutet får du en central roll där du både driver det operativa HR-arbetet framåt och bidrar strategiskt i en organisation som ligger i framkant inom forskning och hållbar utveckling.
Här kombinerar du kvalificerat chefsstöd med möjligheten att påverka arbetssätt, kultur och ledarskap i en dynamisk och internationell miljö - perfekt för dig som vill ta nästa steg i din HR-karriär och trivs där tempot är högt och uppdraget meningsfullt.
Om rollen:
I din roll som HR Partner hos IVL Svenska Miljöinstitutet kliver du in i en bred och verksamhetsnära HR-roll. Du kombinerar operativt HR-hantverk med strategiskt stöd till chefer i en kunskaps- och forskningsintensiv organisation.
Rollen kräver självständighet, tempo och förmåga att driva flera processer parallellt. Du är ett tydligt stöd till chefer i vardagen och förväntas kunna ge snabba, korrekta och kvalificerade HR-råd. För att trivas behöver du vara trygg, strukturerad och proaktiv i att både skapa och utveckla arbetssätt. Du söker själv upp samarbete när det behövs.
HR-teamet består totalt sett av fyra medarbetare och du rapporterar till HR-chef. Du ansvarar för två enheter och deltar i deras ledningsgrupper vid behov. Du stöttar även internationell verksamhet i HR-relaterade frågor.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som HR Partner ansvarar du för och driver hela HR-hantverket inom ditt ansvarsområde. Dagarna kommer att variera men i huvudsak kommer dina dagar att fyllas med följande arbetsuppgifter:
Löpande och kvalificerat chefsstöd
Arbete med frågor kring arbetsmiljö, lönesättning och rehabilitering
Stötta chefer i rekryteringsprocesser, inklusive genomförande av rekryteringstester och återkoppling
Driva och medverka i HR-processer och projekt på bolagsnivå
Driva och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat genom vårt pulsmätningsverktyg Winningtemp
Samverka och förhandla med fackliga parter samt ett aktivt bidrag till utvecklingen av kultur, ledarskap och arbetsgivarvarumärke
I det dagliga arbetet kommer du att använda flera olika affärssystem som underlättar och effektiviserar dina uppgifter.
Din erfarenhet:
Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR, personalvetenskap eller motsvarande och arbetat 8-10 år inom HR. Du har en stabil HR-grund och ser detta som ett naturligt nästa steg i din karriär. Erfarenhet från kunskaps-, forsknings- eller konsultorganisation är meriterande.
Du har god systemvana och är van vid att arbeta datadrivet inom HR samt har goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
För att lyckas som HR Partner ser vi att du är trygg i din HR-roll och trivs med att ta ett tydligt ägarskap för ditt arbete. Du har en god förmåga att driva processer och projekt framåt, från idé till genomförande, och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och leverans. Du är analytisk och har ett gott omdöme, vilket gör att du kan fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer. Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och bekväm med att arbeta i ett högt tempo där du hanterar flera parallella uppgifter.
Du är relationsskapande och kommunicerar på ett tryggt, professionellt och förtroendeingivande sätt. Med hög integritet och ett genuint engagemang bidrar du till ett gott samarbete och ett hållbart HR-arbete i organisationen.
Om oss - IVL Svenska Miljöinstitutet AB
IVL Svenska Miljöinstitutet AB är ett ledande forskningsinstitut med ett starkt fokus på vetenskap och innovation. Vår organisation består av ett mångsidigt team av akademiker som arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag inom olika miljö- och hållbarhetsområden.
Vi gillar att använda ny teknik och system för att frigöra tid till att utveckla organisationen. HR har en viktig roll på IVL. IVL har kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Kristineberg, Loudden och i Skellefteå. Utomland finns vi i Indien, Kina, Jordanien och Colombia samt medarbetare i Spanien och Frankrike.
Vill du veta mer?
Rollen är ett konsultuppdrag på heltid under 6 månader med goda möjligheter till fast anställning. Du blir anställd hos oss på OnePartnerGroup som konsult och kommer vara placerad på IVL Svenska Miljöinstitutets kontor på Valhallavägen.
Läs mer på IVL:s egen hemsida: Forskning och uppdrag för hållbar omställning - IVL.se
Tillträde för tjänsten är omgående så vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail med hänsyn till GDPR.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Ida Winther på ida.winther@onepartnergroup.se
eller Christina Stenbeck på christina.stenbeck@onepartnergroup.se
.
När du blir en av oss
Som konsult på OnePartnerGroup har du kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension samt fackliga relationer och du kommer ha regelbunden kontakt med din konsultchef. Hos oss får du testa nya utmaningar och utmanas under trygga förhållanden.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort och lång sikt. Med en lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig.
