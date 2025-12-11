HR Manager, PC Fagersta
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Vi söker dig som bygger starka relationer, inger förtroende och har modet att driva förändring. Med din kompetens, ditt engagemang och ditt utvecklingsfokus blir du en viktig kraft i vårt arbete med att forma framtidens HR - nära verksamheten och tillsammans med ett erfaret team.
Låt oss accelerera transformationen. Tillsammans.
Bli en del av vårt team
Epiroc Drilling Tools AB är en central enhet inom Tools-divisionen, och innehåller både produktion, R&D, Distributionscenter och globala divisionsfunktioner
Som vår nya HR Manager kommer du att ha en nyckelroll i att fortsätta vår resa som en av Sveriges mest attraktiva och spännande arbetsgivare. Ditt team består av två seniora HR Business Partners som stöttar organisationen inom HR samt en administratör/koordinator. Vi är ett starkt och kunnigt team som arbetar nära verksamheten.
Ditt uppdrag
Som HR Manager i Fagersta är du ansvarig att utveckla och driva en HR-plan nära förankrad i affärsstrategin. Du omsätter affärsmål till konkreta HR-initiativ och tillsammans med ledningsgruppen bygger du en inkluderande kultur som skapar förutsättningar för alla medarbetare att växa och utvecklas.
Du ingår i ledningsgruppen för vår verksamhet i Fagersta och har ett övergripande ansvar för strategiskt såväl som operativt HR-arbete för verksamheten. Rollen innefattar många kontaktytor med chefer, medarbetare, fackliga parter och det regionala Center of Excellence HR. Du samverkar även nära divisionens globala HR-funktion samt andra HR-chefer inom Epiroc. Du verkar i en matrisorganisation och internationell miljö, med stora möjligheter till påverkan och utveckling.
I rollen kommer du att:
• Som en aktiv medlem av PC Fagersta's ledningsgrupp driva en HR-strategi baserat på verksamhetens behov och grundad i affärsstrategin
• Arbeta såväl operativt som strategiskt med HR och i nära samverkan med Regional Center of Excellence HR och andra HR-funktioner inom Epiroc säkerställa ett enhetligt HR-stöd för verksamheten
• Kontinuerligt driva ledarutveckling och stötta cheferna i sin roll att skapa högpresterande team med högt engagemang och trivsel
• Ansvara för fackliga relationer byggt på samverkan
• Säkerställa att organisationen har rätt kompetenser både idag och för framtida behov, i en kultur präglad av kontinuerligt lärande
• Leda och utveckla HR-teamet
• Kommunicera och informera till olika intressenter, både internt och externt.
• Arbeta nära övriga HR-chefer inom Epiroc Sverige och även globalt för att säkerställa samordning och lärande mellan enheterna
Placering och resor
Denna tjänst är placerad i Fagersta. Resor förekommer vid behov.
Ansökan och kontaktinformation
Vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan via vår karriärsida så snart som möjligt, men senast den 10 januari 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef, Michael Jansson, General Manager, michael.jansson@epiroc.com
Rekryteringsspecialist, Maria Tedsjö, maria.tedsjo@external.epiroc.comPubliceringsdatum2025-12-11Profil
Vi söker en senior HR-ledare med gedigen erfarenhet och starka personliga värderingar. Du är skicklig på att bygga förtroende och goda relationer på alla nivåer. Du tycker om att stötta och coacha chefer i att fatta beslut som gynnar organisationens utveckling. Du lyssnar aktivt, kommunicerar tydligt och är öppen för olika perspektiv och kulturer. Om du är tillgänglig, pålitlig och värdesätter att göra det rätta - då kan detta vara rollen för dig!
Din bakgrund bör inkludera:
• Universitetsutbildning inom relevant område eller motsvarande.
• Minst 10 års erfarenhet inom HR, inklusive på ledningsnivå.
• Gedigen erfarenhet av svensk arbetsrätt och fackligt samarbete.
• Erfarenhet av att arbeta inom tillverkande industri.
• Erfarenhet av att arbeta över kulturella gränser.
• Stark bakgrund i att leda framgångsrika förändringsprocesser.
• Bred förståelse för centrala HR-processer och gärna erfarenhet av att arbeta med ett Center of Excellence HR
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt.
• Utmärkta kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Goda analytiska egenskaper, och har du även kunskaper i ekonomi är det meriterande Ersättning
