HR Business Partner till Örebro!
Transcom AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2026-02-10
Transcom handlar om människor, och vi söker nu en HR Business Partner som delar vår passion för talang och utveckling. Följ med oss i denna roll för att driva det operativa HR-arbetet, skapa engagemang och stötta vår strävan efter excellens. Är du redo att göra skillnad? Sök idag och bli en del av oss!
Bli en del av Transcom som HR Business Partner!
Som HR Business Partner driver du självständigt utvecklingen av det strategiska och operativa lokala HR-arbetet. Du arbetar nära våra ledare för att möjliggöra våra medarbetares utveckling och framgång. Det här är en roll för dig som är en "Business Partner" på riktigt, där ett nära samarbete med verksamheten på kontoret är avgörande för framgång.
I denna roll kommer du att:
• Coacha och stötta chefer i operativa HR-frågor
• Stötta verksamheten i arbetsrättsliga frågor och fackliga förhandlingar
• Utveckla och driva ett operativt HR-arbete som skapar värde
• Stötta chefernas arbete med att utveckla och säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
• Arbeta aktivt med frisknärvaro, rehabilitering och medarbetarnöjdhet
• Ansvara för facklig samverkan
• Hantera viss administration, även om stora delar är automatiserade eller hanteras av vårt Shared Service Center
Vad vi erbjuder dig!
På Transcom får du möjlighet att arbeta brett med HR-frågor i en organisation som kännetecknas av ständig förändring och med en ambition att ligga i framkant inom HR-området.
• Möjlighet att specialisera dig inom områden du brinner för
• Driva strategiska projekt tillsammans med dina HR-kollegor
• En internationell och inkluderande miljö där du känner dig stöttad från dag ett
• Kontinuerlig utveckling och en plats i ett företag med stark tillväxt
Vem söker vi?
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en självgående person som har förmågan att kombinera ett helhetsperspektiv med operativ handling. Du är tydlig i din kommunikation, lyhörd för verksamhetens behov och kan snabbt omsätta planer och processer i handling.
Vi ser gärna att du har:
• Akademisk utbildning inom HR/personal eller motsvarande
• Några års erfarenhet av brett HR-arbete eller liknande
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete mot tjänstemän och fackförbundet Unionen (meriterande)
• God förmåga att implementera värdeskapande HR-processer och säkerställa efterlevnad
• Ett affärsorienterat sinne och trivs med att arbeta nära verksamheten
• En vilja till ständig förbättring och mod att ta initiativ inom ramen för företagets policyer och värderingar
Rekryteringsprocessen
Överensstämmer din profil med det vi söker, bjuder vi in dig till en videointervju, där får vi möjlighet att berätta mer om tjänsten samtidigt som vi får lära känna dig bättre. Start för tjänsten är omgående och intervjuer genomförs därför löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om Transcom
Transcom är en global specialist inom kundservice och kundnöjdhet genom vårt omfattande nätverk av 90 kontaktcenter i 29 länder på 33 språk. Vi drivs av innovation och har en passion för att hjälpa människor att lösa problem. Dessutom är vi en av Sveriges största arbetsgivare för unga människor. På Transcom är vi engagerade. Till våra kunder och varandra. Varje dag börjar någon sin resa med Transcom. Att ta den potential som finns idag och omvandla den till kompetens för framtiden. Att bli noterad för att arbeta hårt, vara en lagspelare och stötta andra. Bidrar med positiva och varaktiga förändringar i sitt team och till samhället. Det är precis så vi är på Transcom. Här bryr vi oss om varandra. Du är inkluderad, precis som du är, från dag ett. Med rätt tankesätt finns det ingen ände på hur långt vi kan gå tillsammans.
We are an equal opportunity employer and all qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability status, protected veteran status, or any other characteristic protected by law.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Transcom AB
