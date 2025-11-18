Hovmästare / Shift leader
Boulebar Sverige AB / Servitörsjobb / Örebro Visa alla servitörsjobb i Örebro
2025-11-18
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boulebar Sverige AB i Örebro
, Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker hovmästare eller som vi på Boulebar kallar det, shift leaders. I rollen leder du teamet på restaurangen och ansvarar för verksamheten under ditt skift. Du ser till att alla anställda vet vad som förväntas av dem och att varje individ får möjlighet och utrymme att växa. Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor.
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
• Du har god förmåga av att leda ett team under service
• Du är van att bemöta gäster och att säkerställa att hela deras vistelse blir riktigt bra
• Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att ha en helhetssyn över hela restaurangen
• Du har minst 2 år erfarenhet av rollen som hovmästare eller en liknande ledarroll
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
Anställningsvillkor:
Var: Boulebar Slottsgatan
Anställningsform: Säsong, extra, deltid eller heltid
När: Enligt överenskommelse
Vi erbjuder friskvårdsbidrag, skobidrag och är anslutna till kollektivavtal.
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag på knappen bredvid. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta oss på; tadas.vasiliauskas@boulebar.se
. Vi ser fram emot att höra mer från dig!
Our Boulebar in Örebro is looking for: Shift Leaders
We are looking for Shift Leaders. The role entails leading the team at the restaurant and being responsible for the business during your shift. You make sure that all employees know what is expected of them and that each individual is given the opportunity and space to grow. We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people.
Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
• You have a good ability to lead a team during service
• You are used to welcoming guests and ensuring that their entire stay is pleasant
• You are structured and can create a holistic view of the situation
• You have minimum 2 years experience in the role or in a similar leader position
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.
Terms of employment
Where: Boulebar Slottsgatan
Form of employment: Seasonal, extra, full- or part-time
When: According to agreement
We offer wellness grants, shoe grants and are affiliated to collective agreements. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: tadas.vasiliauskas@boulebar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Shift Leader". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boulebar Sverige AB
(org.nr 556595-6165), https://www.boulebar.se/
Slottsgatan 6 C (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Boulebar Slottsgatan Kontakt
Boulebar Manager
Tadas Vasiliauskas tadas.vasiliauskas@boulebar.se 0769375640 Jobbnummer
9609227