Hovmästare
Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-02-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgsfamiljen AB i Göteborg
Tacos, fest och margaritas står i centrum på Mucho Macho - Skanstorgets avslappnade texmexrestaurang som på kvällarna förvandlas till en livlig margarita bar.
Om dig Vi letar efter dig som älskar mötet med människor och har ett öga för detaljer. Som hovmästare är du en naturlig ledare i matsalen. Du finns där för både gästerna och teamet, ser till att servicen flyter på smidigt och skapar en varm och trivsam stämning.
Med din gedigna erfarenhet och din fingertoppskänsla vet du hur man skapar den där magiska atmosfären där varje detalj räknas och där varje gäst känner sig sedd, omhändertagen och speciell.
Hos oss får du jobba i ett härligt tempo med ett team som har roligt tillsammans och vill skapa minnesvärda kvällar för våra gäster.
Omfattning: 85%
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: Mucho Macho Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7259760-1849948". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Sprängkullsgatan 10B (visa karta
)
411 23 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
9751313