Hovmästare
2025-12-16
Hovmästare är en social problemlösare som är stresstålig, har god planeringsförmåga och ett naturligt driv. Du har 2-3 års erfarenhet som hovmästare och har goda kunskaper av restaurangdrift. Du är en lagspelare och är van att hålla många bollar i luften. Du kommer jobba nära restaurangchefen och köket i både driften av restaurangen men även av Takbaren och alla de evenemang vi har under säsongen.
Sommelierutbildning är meriterande.
Boende: finns på ön.
Lön: enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns.
Visstidsanställning.
Vi ser helst att du kan arbeta hela säsongen.
Finnhamn är ett naturreservat längst ut i mellanskärgården. På ön finns krog, butik, kiosk och 267 bäddar i vandrarhem och stugor.
Vi ser gärna att ledig personal använder sig av utegymmet, badar, lånar kajaker, SUP och kanske kör en beachvolleybollmatch, eller brännboll.
Waxholmsbolaget har flera turer till och från ön varje dag.
Vi har en ansökningsprocess som ligger digitalt i framkant och som låter dig ansöka direkt från din mobil på bara några få minuter utan varken CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens, och avslutningsvis göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556565-4166) Jobbnummer
9646962