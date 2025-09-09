Hovmästare
Restaurang Josefina AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Restaurang Josefina AB i Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Hovmästare sökes till [Restaurang Josefina
[Restaurang Josefina söker nu en hovmästare som vill bli en viktig del av vårt team. Som hovmästare är du ansvarig för att leda serveringspersonalen, säkerställa hög servicekvalitet och ge våra gäster en förstklassig upplevelse.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
* Leda och fördela arbetet i matsalen
* Ansvara för att gäster får professionellt bemötande och hög service
* Samordna mellan kök och servering
* Hantera bokningar och gästflöden
* Stötta serveringspersonalen vid behov
* Medverka till att skapa en trivsam arbetsmiljöKvalifikationer
* Erfarenhet av arbete som hovmästare eller annan ledande roll inom restaurang
* Goda ledaregenskaper och förmåga att motivera personal
* Serviceinriktad, stresstålig och strukturerad
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande
* Minst 18 år
Om anställningen:
* Omfattning: [heltid/deltid, ange omfattning]
* Anställningsform: Tiillsvidare/visstid/säsong
* Arbetstid: [dagtid/kvällar/helger
* Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen att skicka CV och personligt brev till personal@josefina.nu
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: personal@josefina.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Josefina AB
(org.nr 556256-1281)
Galärvarvsvägen 10 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9499436