Hovmästare

Restaurang Josefina AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-09-09


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Josefina AB i Stockholm, Uppsala eller i hela Sverige

Hovmästare sökes till [Restaurang Josefina

[Restaurang Josefina söker nu en hovmästare som vill bli en viktig del av vårt team. Som hovmästare är du ansvarig för att leda serveringspersonalen, säkerställa hög servicekvalitet och ge våra gäster en förstklassig upplevelse.

Publiceringsdatum
2025-09-09

Dina arbetsuppgifter
* Leda och fördela arbetet i matsalen
* Ansvara för att gäster får professionellt bemötande och hög service
* Samordna mellan kök och servering
* Hantera bokningar och gästflöden
* Stötta serveringspersonalen vid behov
* Medverka till att skapa en trivsam arbetsmiljö

Kvalifikationer
* Erfarenhet av arbete som hovmästare eller annan ledande roll inom restaurang
* Goda ledaregenskaper och förmåga att motivera personal
* Serviceinriktad, stresstålig och strukturerad
* Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Ytterligare språk är meriterande
* Minst 18 år

Om anställningen:
* Omfattning: [heltid/deltid, ange omfattning]
* Anställningsform: Tiillsvidare/visstid/säsong
* Arbetstid: [dagtid/kvällar/helger
* Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Välkommen att skicka CV och personligt brev till personal@josefina.nu
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: personal@josefina.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Josefina AB (org.nr 556256-1281)
Galärvarvsvägen 10 (visa karta)
115 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9499436

Prenumerera på jobb från Restaurang Josefina AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Josefina AB: