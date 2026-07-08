Hotellstäderska / städare
Brodderud Renen AB / Städarjobb / Mariestad Visa alla städarjobb i Mariestad
2026-07-08
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Städerska sökes till hotell
Vi söker en noggrann och pålitlig städerska till vårt hotell. Arbetet innebär städning av hotellrum, allmänna utrymmen samt andra förekommande arbetsuppgifter inom hotellstädning.
Vi söker dig som är ansvarstagande, effektiv och har ett öga för detaljer. Tidigare erfarenhet av städning eller hotellarbete är meriterande, men inte ett absolut krav. Det viktigaste är att du är serviceinriktad och vill göra ett bra jobb.
Anställningen är till och börja med för sommaren men med möjlighet att förlängas till en tillsvidare anställning.
Vi har hotell både i centrala Mariestad och straxt utanför Lyrestad och söker till båda platser.
Är du intresserad? Skicka din ansökan med ett CV och personligt brev.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: jobb@hotelvanerport.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brodderud Renen AB
(org.nr 556228-5816)
Hamngatan 32 (visa karta
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542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Vänerport Hotell Jobbnummer
9997466