Hotellstädare med start omgående sökes
2026-05-06
Vi söker en effektiv hotellstädare med start så snart som möjligt. Tjänsten innefattar främst städning av rum, allmänna utrymmen och viss tvätthantering. Det kan tillkomma pass inom frukostservering men denna tjänst gäller främst städ.
Du arbetar varannan helg (lör, sön) och 1-2 vardagar i veckan. Passens längd beror på hur mycket städning det finns respektive dag men minimum 4 timmar och maximum 8 timmar. Vi har ett systerhotell där det också kan behövas förstärkning. Under juli-aug kan vi därför erbjuda minst 4 pass/veckan.
Vi söker dig som är noggrann och har ett öga för detaljer. Det är viktigt att du jobbar organiserat och effektivt. Oftast arbetar du självständigt i din roll, det vill säga du sköter ensam städningen under en dag så du måste vara bekväm med det.
Tidigare erfarenhet av städning är ett krav och erfarenhet av specifikt hotellstädning är högst meriterande.
Eftersom vi är ett mindre hotell är alla medarbetare väldigt viktiga. Vi värdesätter dig och städningen högt och vill att du ska trivas hos oss.
Tack för att du visar intresse, vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: ansokning@boilinne.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstädare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnéplatsens Hotell och Vandrarhem AB
413 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem AB Kontakt
Ida Johansson ansokning@boilinne.se Jobbnummer
9894439