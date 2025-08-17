Hotellstäd
2025-08-17
Vi söker medarbetare till vårt Housekeepingteam!
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs med att skapa ordning och trivsel omkring dig? Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt housekeepingteam och bidra till en ren, välkomnande och professionell miljö för både gäster och kollegor.
Om tjänsten
Som housekeepingpersonal ansvarar du för att rummen, toaletter och gemensamma utrymmen håller högsta standard varje dag. Din insats har en direkt påverkan på hur gästerna upplever kvalitet, komfort och omtanke.
Dina arbetsuppgifter:
Städning av rum, badrum och allmänna utrymmen
Påfyllning av hygienartiklar och förbrukningsmaterial
Hantering av tvätt och bäddning av sängar
Kontroll av rum enligt fastställda checklistor
Bidra till en positiv och hjälpsam stämning i teamet
Vi söker dig som:
Har känsla för detaljer och gillar ett fysiskt, rörligt arbete
Är ansvarsfull, flexibel och punktlig
Har god samarbetsförmåga och sätter service i första rummet
Har erfarenhet av lokalvård eller hotellstäd (meriterande, ej krav)
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder dig:
Trygg anställning i ett stabilt företag med god stämning
Introduktion och upplärning på plats - du får allt stöd du behöver
Möjlighet till extra arbetspass vid behov
Trevliga kollegor och ett meningsfullt arbete
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: musse@vatterbygdensstad.se Arbetsgivare Vätterbygdens Städ AB
(org.nr 559339-5097)
331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Värnamo Jobbnummer
9461633