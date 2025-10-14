Hotellreceptionist
Newton hotel AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newton hotel AB i Stockholm
Vi söker nu hotellreceptionist till Livington Hotel i Vinsta/Vällingby.
Livington Hotel är ett modernt hotell med 105 hotellrum.
En tillsvidare anställning erbjudas. Arbetstiderna är varierande och kvällar samt helger ingår.
Vår PMS heter Mews och vi har Vingcard.
Vi har kollektivavtal. Lön enligt avtal.
För denna tjänst har vi som krav att du kan engelska och svenska både i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är sedvanliga receptionsuppgifter som bokning, rumsfördelning, in- och utcheckning, försäljning, städning.
Att kunna serverar mat och dryck och vara behjälpligt med frukost är en del av arbeta. Vi söka även medarbetare som kan jobba vardagar och även helger.Kvalifikationer
- kan uttrycka dig felfritt i tal och skrift på både svenska och engelska
- har god datavana behärskar Microsoft Office och även har kunskap i ett eller flera bokningssystem, vi använda MEWS.
- är serviceinriktad, stresstålig, kommunikativ och som gärna gör det där lilla extra
- kan arbeta självständigt
- har några års erfarenhet från hotellreception
Ansökan ska skickas till: receptionsansokan@livingtonhotel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: receptionsansokan@livingtonhotel.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Newton hotel AB
(org.nr 559309-2132)
Siktgatan 7 (visa karta
)
162 50 VÄLLINGBY Jobbnummer
9556919