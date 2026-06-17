Hotellreceptionist - Heltid

Hirely AB / Receptionistjobb / Eskilstuna
2026-06-17


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Publiceringsdatum
2026-06-17

Om tjänsten
Vi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en hotellreceptionist för heltidsarbete i Eskilstuna. Det här är en roll för dig som brinner för service, trivs med att möta människor och vill vara en del av en professionell hotellverksamhet.

Som hotellreceptionist är du hotellets ansikte utåt och spelar en viktig roll i att skapa en välkomnande och positiv upplevelse för gästerna under hela deras vistelse.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera, men innefattar bland annat:

Ta emot gäster vid in- och utcheckning
Hantera bokningar, mejl och telefonsamtal
Ge information och service till hotellets gäster
Hantera betalningar och kassaarbete
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Samarbeta med hotellets övriga avdelningar för att säkerställa hög gästnöjdhet
Hantera och lösa gästers frågor och önskemål på ett professionellt sätt

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har ett starkt servicefokus och ett professionellt bemötande
Är kommunikativ och tycker om att arbeta med människor
Är strukturerad och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god datorvana

Tidigare erfarenhet är inte ett krav, men vi värdesätter ett genuint intresse för service och gästbemötande.

Meriterande

Erfarenhet från hotell, reception eller annat serviceyrke
Erfarenhet av bokningssystem och kassahantering
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Kunskaper i ytterligare språk

Om anställningen

Heltid
Placering i Eskilstuna
Arbetstider enligt schema, vilket kan inkludera kvällar, helger och vissa nätter
Start enligt överenskommelse

Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
632 20  ESKILSTUNA

Arbetsplats
Staffio

Jobbnummer
9967169

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