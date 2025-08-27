Hotellmedarbetare
2025-08-27
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
Vill du bli en del av vårt team?!
Tycker du om att ha många olika arbetsuppgifter och eget ansvar?
Ser inte problem utan nya möjligheter till lösningar?
Är stresstålig och flexibel och ser vad som behöver göras?
Då är du vår nästa medarbetare!
Du är med och skapar en familjär stämning för kunderna, med mycket service i både hotell, restaurang och aktiviteter.
Du kommer att få hjälpa till med lättare matlagning och servering, städning av hotellrum och tvätt/mangling.
Även en del trädgårdsarbete kan förekomma.
Tillsammans med ägarna, ser du till att alla gäster har det bra.
Både arbetsuppgifter och arbetstider blir varierade utifrån bokningar.
Under perioden oktober/mars blir det i genomsnitt 2 dgr/vecka.
Under perioden april - september blir det heltid. Då tillsammans med flertalet säsongsarbetare.
Med andra ord - en mycket varierande tjänst.
Det är bra om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, men det allra viktigaste är dina personliga egenskaper som:
• servicekänsla
• att brinna för och ha intresse av arbetet
• ansvarskänsla
• noggrannhet
OBS! Det saknas allmänna kommunikationer hit, så du behöver ha körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Arbetstid varierande dagtid, kvällar, helger.
Tjänsten är tillsvidare.
Välkommen med din ansökan inkl. CV, personligt brev samt referenser redan idag på mail info@sommarhagen.se
Vi ser fram emot att få träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
