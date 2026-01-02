Högsta domstolen söker HR-generalist
2026-01-02
Högsta domstolens huvuduppgift är att leda rättstillämpningen genom vägledande avgöranden. Högsta domstolen är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Vid sidan av huvuduppgiften att vara prejudikatinstans prövar Högsta domstolen också ärenden om resning, domvilla och återställande av försutten tid samt ärenden rörande andra staters begäran om utlämning och vissa ärenden som rör advokater.
Domstolens mål är att vara en modern och attraktiv arbetsplats med särskilt fokus på meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, individuellt anpassad kompetensutveckling, stor möjlighet till påverkan av rutiner och arbetsformer samt engagerande och utvecklande ledarskap. Domstolen arbetar aktivt med verksamhetsutveckling. Målet är att medarbetarna ska vara delaktiga och aktiva i utvecklingsarbetet.
Vid Högsta domstolen arbetar totalt ca 100 personer, varav 16 är domare (justitieråd). Högsta domstolen är organiserad i två dömande avdelningar och ett kansli, som består av två beredningsenheter och en administrativ enhet med registratorskontor och arkiv samt övriga administrativa funktioner.Publiceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-generalist tillhör du den administrativa enheten och har många varierande arbetsuppgifter. En stor del av arbetet handlar om löpande personal- och löneadministration samt handläggning av anställningsärenden. Du kommer att ha kontakt med alla yrkeskategorier på domstolen genom att vara behjälplig, svara på frågor och ge information. Du stöttar cheferna i HR-frågor, deltar i introduktionen av nyanställda och håller i avslutningssamtal. I samband med rekryteringar ansvarar du för administrationen, stöttar med referenstagning samt begär registerkontroller. Du arbetar med diarieföring i W3D3, hanterar fysiska personalakter och svarar på begäran om utlämning av allmän handling inom HR-området. Årligen genomför du en lönekartläggning samt samordnar en skyddsrond på domstolen. Vi ser gärna att du tar initiativ till utformning och löpande uppdatering av rutiner och policys inom ditt arbetsområde, och att du är intresserad av arbetsmiljöfrågor. Övriga arbetsuppgifter kan vid behov förekomma, såsom resebokningar och att stötta med ekonomiadministrationen.
Som domstolens HR-generalist har du ett nära samarbete med domstolens chefer, den administrativa handläggaren och de administrativa fiskalerna. Därutöver har du daglig kontakt med medarbetare på olika funktioner på arbetsplatsen. Du har löpande kontakt med HR-funktionen på Domstolsverket samt motsvarigheter på andra domstolar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom personalvetenskap/HR eller yrkesutbildning med motsvarande innehåll. Det är meriterande om du har erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning, och om du har arbetat med HR- och lönesystemet HRM.
Som person tycker du om att arbeta självständigt. Du har en utpräglad känsla för service och administration. Du är van vid att arbeta noggrant, strukturerat och att prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är lösningsorienterad, flexibel och har en hög initiativförmåga. Det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv på verksamheten.
För att trivas som HR-generalist är du prestigelös och har lätt för att skapa goda relationer till dina kollegor. Du bidrar till en god arbetsmiljö. För att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt behöver du ha en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, samt behärska engelska väl. Du är en van datoranvändare, har goda kunskaper i Officepaketet och har lätt för att lära dig och arbeta i olika IT-stöd.
För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Inför anställning kan domstolen komma att genomföra registerkontroll av sökanden.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde snarast.
Månadslön
