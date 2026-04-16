Högskolelektor i Hälsopsykologi
2026-04-16
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans och utbildar hälsovetare, beteendevetare, tränare samt lärare i skolämnet idrott och hälsa. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.
Institutionen för Hälsovetenskap är en forskningstung institution med forskning och utbildning inom ämnesområdena Folkhälsovetenskap, Psykologi och Neurovetenskap. Vi ansvarar för ett kandidatprogram i psykologi med inriktning mot beteendeförändring, hälsopromotionsprogrammet samt lärosätets masterprogram och forskarutbildning.
Nu söker vi en högskolelektor i hälsopsykologi.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning och forskning inom ämnesområdet psykologi.
Undervisningen äger främst rum på kandidatprogrammet i psykologi, inriktning beteendeförändring samt Hälsopromotionsprogrammet. Undervisning på masterprogrammet och forskarutbildningen samt på andra program och kurser på GIH kan förekomma. Därtill tillkommer kursadministration och kursutveckling, samt handledning på grund- och avancerad nivå. Interna och externa förtroendeuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation kan förekomma. Inom utbildningen på grundnivå sker undervisningen i huvudsak på svenska.
Forskningen bedrivs inom ramen för pågående projekt samt projekt initierade av den sökande i en etablerad och forskningsintensiv miljö präglad av hög kompetens och kollegialt samarbete. Forskningsmiljön består av både juniora och seniora forskare, däribland sju legitimerade psykologer och två professorer i psykologi.
Vi ser även positivt på intresse och vilja för att åta dig framtida ansvars- eller ledningsuppdrag.
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har:
avlagt doktorsexamen inom ämnesområde som arbetsgivaren bedömer relevant,
visat pedagogisk skicklighet; ha förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning,
dokumenterad högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng.
eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska,
god samarbetsförmåga.
Den sökande ska bedömas att som högskolelektor ha förutsättningar att kunna initiera och självständigt driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. Den pedagogiska skickligheten bör ha visats genom undervisning av hög kvalitet på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Bedömningsgrunder
mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom Hälsopsykologi och metoder för beteendeförändring (exempelvis KBT och motiverande samtal),
mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom vara noggrann, flexibel och organiserad,
stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom Hälsopsykologi eller motsvarande område,
stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att söka och erhålla externa anslag,
stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med det omgivande samhället samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
vikt läggs vid erfarenhet av handledning av uppsatser med kvalitativ metod,
vikt läggs vid fullgjord psykologexamen,
vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska,
vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,Arbetstider och omfattning
Anställningen är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad motsvarande 100 %.Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Ansökningsförfarande
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 7 maj 2026.
Så ansöker du
