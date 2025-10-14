HLU-Handläggare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-10-14
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-14Om företaget
Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag i Stockholm. Deras uppdrag är att bidra till trivsamma bostadsområden i Stockholm med bra service till deras hyresgäster. Familjebostäder har cirka 350 anställda. Bolaget ingår i stadens koncernbolag Stockholms Stadshus AB. Dem erbjuder hem, bygger och förvaltar hus och utvecklar levande stadsdelar.
Om rollen
Beskrivning av uppdraget/rollen
Helhetsansvar för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
På ett professionellt sätt ge information, svara på frågor och ta emot beställningar från hyresgäster och i kollegor gällande lägenhetsunderhåll och tillval
Beställa och tidsätta arbeten hos entreprenör samt följa upp uteliggande beställningar
Fakturahantering
Ekonomisk uppföljning och analyser - ta fram rapporter och underlag för budget, prognoser och prissättning av produkter
Driva och utveckla utbud med fokus på kund och affären
Vara aktiv i upphandlingar och inom avtalsuppföljning. Hålla driftmöten med entreprenörer.
Medverka och bidra till förbättringsarbete, uppföljning och vidareutveckling av verksamheten med kunden i fokus
Registervård i Fast2
Uppföljning av statistik
Upprätthålla aktuella dokumentation inklusive utbud och prislista
HLU- och tillvalsutställning tillsammans med kommunikation och kundservice
Arkivering av hyresgästavtal och beställningar
Aktivt bidra till att enheten uppnår sina målKompetenser
Gymnasieutbildning
Kunskaper i ekonomi och analytiskt tänkande antingen genom utbildning eller genom arbetslivserfarenhet. Hantera beställningar som är kopplade till entreprenörsavtal och sedan hantera fakturan kopplade till avtalet. Kunna hantera prisposter. Rapporthantering och analyser rapporter och rapportutfall.
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat kundtjänstarbete där du självständigt hanterat egna ärenden
Hög digital mognad med goda kunskaper i Excel och ett genuint intresse för digitalisering
Meriterande krav
Arbetat i Fast2
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Uppdragsinformation
Uppdragsperiod: 26/10-2025 till 31/10-2026, option tre månader
Omfattning: 100%
Plats: Farsta, Stockholm
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Jobbnummer
9556957