Hjullastarförare till Ljusdal Energi (visstid)
Ljusdal Energi AB / Maskinförarjobb / Ljusdal Visa alla maskinförarjobb i Ljusdal
2026-02-27
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdal Energi AB i Ljusdal
Ljusdal Energi är en kommunägd koncern med sju olika bolag. Vi är ca 90 kollegor som alla jobbar engagerat för att få vardagen att fungera för våra kunder inom återvinning, värme, el, bredband, vatten & avlopp. Till Ljusdal Renhållning, som ansvarar för sophämtning, grovsopor, slamtömning och vår återvinningscentral Åkerslund, söker vi nu hjullastarförare för sommarperioden. Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
I rollen som hjullastarförare hos oss kommer du att arbeta med att köra hjullastare inom vår återvinningsanläggning Åkerslund i Ljusdal. I rollen kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara:
Att rangera, tömma och fylla containrar
Lastning och lossning av gods
Fordonsvård och daglig tillsyn på aktuellt fordon
Du kommer även utföra diverse andra förekommande arbetsuppgifter som exempelvis arbeta på sorteringsrampen och hjälpa kunder med sortering av avfall. Du kommer arbeta tillsammans med kunniga arbetskamrater men arbetet innebär också mycket eget ansvar. Arbete på vissa kvällar och helger förekommer.
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med start i mitten av maj fram till och med slutet av augusti.
Om dig
I din tjänst som hjullastarförare och på rampen kommer du få nytta av din goda fysik då arbetet ibland kan vara fysiskt krävande. Du har körkort med B- behörighet och hjullastarkort. Tidigare erfarenhet av hjullastarkörning är meriterande.
Som person är du stresstålig, noggrann och ansvarsfull. Du är mån om att bemöta såväl kunder som arbetskamrater på ett trevligt sätt. Du är en kommunikativ person som gillar att ge god service. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du bli vår kollega?
Välkommen in med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-03-22.
Har du frågor? Kontakta Anders Bergström på mail anders.bergstrom@ljusdalenergi.se
eller telefon 0651-760750. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdal Energi AB
(org.nr 556509-9909), https://ljusdalenergi.varbi.com/what:job/jobID:909028/
Björkhamrevägen 2 A (visa karta
)
827 35 LJUSDAL Jobbnummer
9768924