Hjul & Däck montör Kristianstad
Kristianstads Bilcentrum AB / Montörsjobb / Kristianstad
2025-08-26
Vill du jobba med några av världens starkaste premiummärken?
Bilcentrumgruppen söker Hjul & Däck montör för säsongsjobb till Kristianstad! Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Är du en person som trivs i en snabbrörlig miljö där det är högt tempo och du får jobba fysiskt? Ta då chansen att söka ett säsongsjobb som däckskiftare till kommande säsong!
Du kommer att:
• Utföra hjulskifte på personbilar
• Bidra med god service till kunderna på däckverkstaden
Jobbet utförs på dagtid mån-fre Profil
Vi söker dig som har tidigare erfarenheter från liknande arbeten, men även dig som aldrig gjort detta innan. B körkort är ett krav.Dina personliga egenskaper
Som person är du en lagspelare och trygg i dig själv, flexibel och hjälpsam. Du strävar alltid efter att överträffa kundens förväntningar och ser service som en naturlig del av ditt arbete. Det är viktigt för dig att vilja bidra till en god stämning och gemenskap med dina kollegor på arbetsplatsen.
Vi erbjuder:
• Arbeta med Premium varumärken
• Framtidsinriktat familjeföretag med snabba beslutsvägar
• En rolig och varierande tjänst där ingen dag är den andra lik
• Fräscha lokaler
• En trygg arbetsgivare
Plats: Bilcentrum i Kristianstad, Blekingevägen 2
Anställning: Heltid
Period 20/10-28/11 2025
Lön: Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan till oss, snarast eftersom vi jobbar med ett löpande urval:marilene.miter@bilcentrumgruppen.se
Bilcentrumgruppen är ett privatägt företag som sedan 1959 stolt representerat VW, VW Transport, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Idag omfattar Bilcentrumgruppen Bilcentrum i Kristianstad, Hässleholm och Sölvesborg. Vi omsätter ca 1000 mkr med över 130 anställda och levererar tillsammans årligen ut ca 4 500 bilar och servar och reparerar tusentals bilar.
Våra kunder ska få det där lilla extra när de besöker oss!
#jobbjustnu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: marilene.miter@bilcentrumgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hjul & Däckmontör Kristianstad". Arbetsgivare Kristianstads Bilcentrum AB
(org.nr 556070-4800), http://www.bilcentrumgruppen.se
Blekingevägen 2 (visa karta
)
291 25 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstads Bilcentrum AB Kontakt
Marilene Miter marilene.miter@bilcentrumgruppen.se 044-186200 Jobbnummer
9475371